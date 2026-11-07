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Ni un día tranquilo

De la dimisión de Puente al presunto soborno del PP a Koldo: las seis imágenes que resumen la frenética semana política

Los detalles La semana comenzó con las presiones para que dimitiera el ministro, algo que ocurrió el martes. Un día después, Sánchez anunció que Cuerpo asumirá "de forma transitoria la gestión" del Ministerio.

Semana política frenética
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Diez días después de la tragedia ferroviaria de Urda, la actualidad y la política ha seguido marcada por esas imágenes. El lunes, la presión para que Óscar Puente dimitiese aumentó. Ya no solo pedía su salida al PP, sino que también lo hacía Frente Amplio.

Un día después, el escenario cambió. Después de todas sus explicaciones, nadie preveía que al final de su intervención, Óscar Puente anunciaría su dimisión. "Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año", declaró.

De esta forma, el foco cambió el miércoles, con una declaración institucional de Pedro Sánchez, en la que el presidente del Gobierno anunció que Carlos Cuerpo asumiría "de forma transitoria la gestión del Ministerio de Transportes". Con Cuerpo ya en el cargo, se produjo una nueva dimisión: la del presidente de Adif.

El jueves, la corrupción volvió a la primera fila. Primero fue con Ábalos, al desvelarse una pieza separada que investiga posibles adjudicaciones fraudulentas dentro de Adif, con registros y con detenciones; y también con Koldo, quien afirmó que el PP le ofreció dinero y evitar la cárcel a cambio de información que perjudicase a Sánchez.

Finalmente, la semana ha terminado con detenciones entre los neonazis de Núcleo Nacional.

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