De criticar la especulación a defender a su pareja con 30 pisos en alquiler: las incoherencias de la portavoz del PSOE con la vivienda

Los detalles Hace unos días Mínguez criticaba a aquellos que hacen negocio con la vivienda. Su marido es el CEO de una empresa que se dedica precisamente a eso. Cuenta con al menos 30 pisos de alquiler y un patrimonio inmobiliario de unos 6 millones de euros.

En el PSOE, se intenta minimizar la controversia en torno a Montse Mínguez, su portavoz, debido a las incoherencias sobre los negocios de su pareja. Mínguez defendió con firmeza los decretos de vivienda contra la especulación y los fondos buitres, mientras su pareja posee al menos 30 pisos de alquiler y una empresa que ha ejecutado desahucios. Mínguez argumenta que se trata de una "empresa familiar que cumple con la legalidad". Sin embargo, su postura pública ha sido criticada por hipócrita. Desde el Gobierno, prefieren no profundizar en el tema, mientras que el PP aprovecha para criticar la situación.

En el PSOE intentan pasar de puntillas sobre las explicaciones y las incoherencias de su portavoz, Montse Mínguez, sobre los negocios de su pareja. Ella fue la encargada de defender los decretos sobre la vivienda, con un discurso durísimo contra los fondos buitres y la especulación. La realidad es que su pareja tiene al menos 30 pisos de alquiler. Y es más, esa empresa ha llevado a cabo desahucios.

Hace unos días la vimos defendiendo a capa y espada los decretos de vivienda. "Vamos a ser claros, caretas fuera. Porque aquí de lo que se trata es de fondos buitres o de familias, se trata de la especulación o de apoyar a la mayoría social", aseguró la portavoz del PSOE el pasado 2 de octubre.

Entonces, Mínguez criticaba a aquellos que hacen negocio con la vivienda. Pero ahora sabemos que su marido es el CEO de una empresa que se dedica precisamente a eso. Cuenta con al menos 30 pisos de alquiler y un patrimonio inmobiliario de unos 6 millones de euros.

Por su parte, Mínguez ha defendido que se trata de "una empresa familiar que se dedica al alquiler y cumple con la legalidad". Nadie duda de que sea legal pero aquí entra la hipocresía o no de sostener esta postura de cara al público.

"Estamos hablando de eso, de quitarle miedo a la gente. El miedo también de recibir una carta en el buzón y que sea por un desahucio", llegó a decir en el Congreso de los Diputados sabiendo que en casa tiene una persona cuya empresa ha propiciado varios desahucios.

"No puedo decir el número exacto porque son datos reservados pero se llegaron a tramitar tres simultáneamente porque el procedimiento es largo", ha explicado en Al Rojo Vivo el periodista de investigación de Artículo14, Javier Chicote.

Una situación que este martes intentó esquivar en directo y sobre la que desde el Gobierno prefieren no mojarse demasiado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles en una entrevista en Al Rojo Vivo que "el problema sería que se hicieran políticas en favor de un familiar". Algo que el PP no ha dejado pasar para hacer sangre.

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