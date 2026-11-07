El presidente de Adif habría firmado un convenio con bonus para los directores el mismo día de su dimisión

Los detalles El convenio establece un sistema de incentivos económicos para los altos cargos asociados al cumplimiento de determinados objetivos. Entre ellos figuran los relacionados con las inversiones de la empresa pública.

Luis Pedro Marco de la Peña, en una de sus últimas decisiones como presidente de Adif, habría firmado un convenio que otorga bonus a los directivos de la empresa pública por cumplir objetivos, como los de inversión, según informa 'El Mundo'. Este acuerdo, que establece incentivos económicos para los directores de Adif, se habría firmado el mismo día de su dimisión. Adif no ha desmentido la información a laSexta, remitiendo las consultas al Ministerio de Transportes. Este último, bajo la dirección de Óscar Puente, está investigando la veracidad de lo publicado.

Una de las últimas decisiones de Luis Pedro Marco de la Peña al frente de Adif habría sido firmar un convenio que contempla bonus para los directivos de la empresa pública vinculados al cumplimiento de objetivos, entre ellos los de inversión. Según publica el diario 'El Mundo', el entonces presidente del gestor ferroviario habría rubricado el acuerdo el mismo día en que presentó su dimisión.

El convenio establece un sistema de incentivos económicos para los directores de Adif, asociados al cumplimiento de determinados objetivos. Entre ellos figuran los relacionados con las inversiones de la empresa pública.

La información publicada por 'El Mundo' sitúa la firma de este acuerdo en la misma jornada en la que Marco de la Peña dejó el cargo. Desde Adif no han desmentido esta información a laSexta, aunque han remitido las consultas al Ministerio de Transportes.

Por su parte, el departamento que ha dirigido hasta ahora Óscar Puente asegura que está recabando información para comprobar si lo publicado es cierto.

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