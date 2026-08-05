"Nos vemos allí el 15 de agosto": nueva llamada a una entrada masiva en Ceuta a través de WhatsApp y Facebook en Marruecos

Los detalles El Gobierno de Ceuta ha transmitido a las autoridades estatales su preocupación tras detectarse decenas de chats en los que se promueve una nueva intentona de llegar a la ciudad autónoma y se cataloga como "héroes" a quienes lo hicieron en los últimos días.

El Gobierno de Ceuta ha alertado a las autoridades estatales sobre mensajes en redes sociales marroquíes que convocan un nuevo intento masivo de entrada a la ciudad el 15 de agosto. Tras la reciente crisis migratoria, donde más de 70.000 personas llegaron a Ceuta, preocupa que desde Marruecos se promueva otra movilización. Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno ceutí, expresó su inquietud por la circulación de estos rumores en redes. Se han identificado numerosos grupos en Facebook y WhatsApp, con alrededor de 400.000 usuarios, que incitan a repetir la entrada, calificando a los participantes anteriores como "héroes".

El Gobierno de Ceuta ha remitido a las autoridades estatales su preocupación por los mensajes que circulan en chats y redes sociales marroquíes para convocar un nuevo intento masivo de entrar en la ciudad autónoma el próximo 15 de agosto.

Seis días después del inicio de la última crisis migratoria, en la que más de 70.000 personas lograron llegar a Ceuta tanto a nado como por tierra, la posibilidad de una nueva entrada de miles de personas está siendo promovida desde el país vecino.

"Hermanos, ¿qué va a pasar ese día? ¿Están preparados? 15 de agosto de 2026, Fnideq-Ceuta. Ese día se verá todo", reza el mensaje difundido a través de las redes sociales.

Estos hechos no han pillado por sorpresa a las autoridades ceutíes, ya que este martes el portavoz del Gobierno de la ciudad autónoma, Alejandro Ramírez, admitió su preocupación ante la posibilidad de que cientos o miles de personas fuesen movilizadas hacia la frontera: "Obviamente, después de lo que ha pasado, preocupa que haya esa rumorología en redes".

El representante del Ejecutivo de Juan Jesús Vivas ha explicado que ya se han puesto estos mensajes en conocimiento de las autoridades nacionales "competentes" para que estén prevenidas de cara a un hipotético nuevo intento de entrada masiva.

En total se han detectado decenas de grupos de Facebook y WhatsApp con, al menos, 400.000 usuarios en total, por lo que se trataría de un llamamiento masivo a repetir la entrada del pasado jueves. Además, se han difundido en ellos centenares de vídeos incitando a los jóvenes a repetir la "hazaña" de quienes entraron en Ceuta la semana pasada y catalogándoles como "héroes".

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