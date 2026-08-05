Cobran cientos de euros a migrantes en Ceuta por pasar la noche en garajes: "400 euros por dormir en el suelo"

Los detalles La mayoría han venido sin recursos, pero según explican los propios migrantes, los pocos que vinieron con dinero lo están utilizando para poder dormir en el suelo de cocheras o terrazas.

La situación en Ceuta es crítica con unos 2.500 migrantes que entraron irregularmente y permanecen en las calles sin comida ni alojamiento. Los centros de acogida están desbordados, y aquellos con dinero están pagando entre 100 y 400 euros por dormir en terrazas o cocheras. En el barrio del Príncipe, vecinos informan que los migrantes pagan por espacios precarios, compartiendo con hasta 14 personas sin acceso a baño o cocina. Ante esta situación insostenible, algunos migrantes están considerando regresar a Marruecos, aunque la mayoría permanece en Ceuta buscando una solución a su difícil situación.

La situación en Ceuta dista mucho de ser normal. Todavía son alrededor de 2.500 los migrantes que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma la semana pasada y todavía siguen por las calles. Y, en una situación sin comida ni sitio donde dormir, los pocos migrantes que vinieron a España con dinero lo están utilizando para poder pagarse una terraza o una cochera donde poder dormir.

Así lo han explicado algunos vecinos del barrio del Príncipe a laSexta. Los centros de acogida están colapsados. A la falta de plazas del CETI y el centro de menores se suma que la afluencia de migrantes que sigue por las calles de Ceuta sigue siendo notoria. Y aquellos que pasaron la frontera con dinero, lo están utilizando para conseguir un techo y no dormir en la playa o a las puertas del centro como hacen muchos otros.

Al menos así sucede en el barrio del Príncipe. Allí, algunos vecinos aseguran que a los migrantes se les está cobrando entre 100 y 150 euros para poder dormir bajo techo por varias semanas. Eso sí, los sitios a ofrecer no dejan de ser terrazas o cocheras. Y ese es el precio medio porque, según uno de los migrantes con el que ha podido hablar laSexta, a él le están cobrando 400 euros por un mes.

"400 euros cada uno por dormir en el suelo un mes. La casa no está bien. 14 amigos de Marruecos en una casa. Solo por el suelo", denuncia un magrebí que lleva 20 días viviendo en el barrio del Príncipe y que, pese a pagar 400 euros y compartir casa con una docena de personas más, no puede utilizar ni el baño ni la cocina.

Debido a la casi semana que están pasando, algunos de los migrantes están decidiendo volver a Marruecos. No obstante, la mayoría sigue en Ceuta a la espera de encontrar una solución a su situación

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