Sánchez exige la liberación del español "secuestrado" por Israel y se cuestiona si PP y Vox lo secundan

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno se ha preguntado si "aquellos que hablan tanto de patria, que dan tantas lecciones de patria y patriotismo" van a secundar esta exigencia "a un Gobierno que constantemente está violando el derecho internacional".

El ciudadano palestino-español Saif Abukeshek, integrante de la flotilla a Gaza interceptada por Israel, ha sido llevado al país hebreo junto a otro hombre acusado de colaborar con Hamás. Pedro Sánchez ha calificado este acto de "secuestro" y ha exigido su liberación al Gobierno de Benjamin Netanyahu. Durante la campaña electoral en Andalucía, Sánchez destacó el compromiso de España con la justicia, recordando que fue el primer país en reconocer a Palestina como Estado. Insistió en que España protegerá a sus ciudadanos y defenderá el derecho internacional. Mientras, Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila permanecen detenidos para ser interrogados. Sánchez cuestionó el apoyo del Partido Popular y Vox en esta exigencia.

El ciudadano palestino-español Saif Abukeshek, integrante de la flotilla a Gaza interceptada por Israel este jueves, ha sido llevado al país hebreo junto con otro hombre acusado de colaborar con Hamás, algo que Pedro Sánchezha calificado de "secuestro" y ha exigido su liberación al Gobierno de Benjamin Netanyahu ante la duda de si Partido Popular y Vox le apoyan en esa exigencia.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, durante el primer día de campaña electoral para los comicios del 17 de mayo en Andalucía, se ha mostrado orgulloso de un país como España, que afirma que se moviliza por causas de justicia, que fue el primero en reconocer a Palestina como Estado y en alzar la voz para calificar como genocidio la guerra de Gaza.

"Y ahora que Israel ha secuestrado a varios ciudadanos" que estaban en la flotilla, uno de ellos español, Sánchez ha querido enviar varios mensajes al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Que España "siempre va a proteger a sus ciudadanos y que siempre vamos a defender el derecho internacional", ha insistido, antes de pedir "la liberación del ciudadano español secuestrado ilegalmente por el Gobierno de Netanyahu".

El país hebreo ha liberado a todos los integrantes menos a Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, que serán interrogados por las autoridades del país acusados de facilitar transferencias financieras a Hamás.

Al mismo tiempo, ha ironizado al preguntarse si "aquellos que hablan tanto de patria, que dan tantas lecciones de patria y patriotismo" (PP y Vox) van a secundar esta exigencia "a un Gobierno que constantemente está violando el derecho internacional y el derecho humanitario".

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