Santos Cerdán amenaza con no declarar ante el Supremo si no se aplaza su declaración prevista para el miércoles

Los detalles En un escrito al que ha accedido laSexta, el ya ex número tres del PSOE argumenta la falta de tiempo para preparar su defensa tras el informe de la UCO que lo implica en el caso Koldo.

Santos Cerdán, exnúmero tres del PSOE, ha solicitado al Tribunal Supremo aplazar su declaración en el caso Koldo, alegando falta de tiempo para preparar su defensa. Su abogado, Benet Salellas Vilar, ha pedido acceso completo al expediente judicial y las evidencias aportadas por la Guardia Civil. Argumenta que la complejidad y relevancia del caso justifican el aplazamiento, advirtiendo que Cerdán podría acogerse a su derecho a no declarar si se deniega la solicitud. Además, la defensa ha solicitado la "remisión urgente" de un documento que demostraría la propiedad de Cerdán en Servinabar 2000, empresa presuntamente vinculada a la trama corrupta.

El que hasta hace unos días era número tres del PSOE, Santos Cerdán, ha pedido este viernes al Tribunal Supremo aplazar su declaración ante el juez Leopoldo Puente, prevista para el próximo miércoles en el marco del caso Koldo. Asegura que no tiene tiempo suficiente para preparar su defensa, hasta el punto de amenazar con acogerse a su derecho a no declarar si no se lo concede el aplazamiento que solicita.

Así lo ha hecho saber al Alto Tribunal el abogado del ya exsocialista, Benet Salellas Vilar, quien confirma su personamiento en la causa en un escrito de este viernes al que ha accedido laSexta. En él, también requiere que "se le entregue copia íntegra del expediente judicial junto con todas las evidencias que consten aportadas" por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como "Unidad de Policía Judicial investigadora".

De esta manera, "interesa la suspensión del señalamiento previsto [para el próximo miércoles 25 de junio], al entender (...) que en este momento no dispone de tiempo suficiente para la obtención del expediente, el estudio de la causa y la preparación de la estrategia de defensa". Cuestión que la defensa de Cerdán considera "justificada ante el volumen y complejidad de la causa, la diversidad de hechos que se imputan, la pluralidad de delitos y de intervinientes así como la relevancia pública y social del asunto".

"Tan convencida se encuentra esta parte de esta petición que en el caso que fuera denegada", no dudan en anticipar "que conllevaría la decisión de acogerse al derecho a no declarar" en la fecha prevista, para "simultáneamente volver a solicitar una nueva declaración (...) para la semana o semanas siguientes". Eso sí, Salellas destaca que "el próximo 3 de julio tiene señalada una vista oral" en Barcelona imposibilitando que sea esta una nueva fecha.

¿Quién habla primero?

Una petición al juez que hace unos días también hacía el exasesor del exministro José Luis Ábalos que da nombre a la trama, cuya declaración estaba prevista dos días antes que la de Cerdán, como también lo estaba la de Ábalos. Si bien, por el momento, el magistrado no ha dado luz verde a ninguno de los aplazamientos, estos movimientos dejan entrever que las partes implicadas miran de reojo los movimiento de los otros en términos judiciales.

De hecho, este jueves también se conocía que García había cambiado de abogado habiendo elegido a Leticia de la Hoz, que representaba hasta ahora a su mujer, Patricia Uriz, y a su hermano Joseba García. Además, durante esa misma jornada Ábalos rompía su silencio asegurando que no descartaba ningún escenario judicial, como podría ser el de pactar con la Fiscalía. Es esas mismas declaraciones a la 'Cadena SER' el exministro también denunció haber sido "utilizado por Cerdán", así como sentirse "un gilipollas" en este asunto.

"Remisión urgente" de la escritura de Servinabar

Además, según ha podido saber esta cadena, la defensa de Cerdán también se dirigió al Alto Tribunal requiriendo la "remisión urgente" de la escritura que probaría que Cerdán es propietario de casi la mitad de Servinabar 2000, es decir, la empresa que los investigadores implican en la trama corrupta. Documento que los agentes incautaron durante el registro a la casa del empresario Antxón Alonso, a quien también vinculan en las presuntas corruptelas.

De hecho, hace unos horas la compañía negaba que Cerdán ostente ni la propiedad ni la administración de la sociedad. Desmentido que Cerdán ya había hecho en declaraciones en exclusiva a laSexta, precisamente el mismo día en el que esta fechado este escrito, que se conoce este viernes.