Ábalos rompe su silencio: se siente "un gilipollas", "utilizado por Cerdán" y no descarta no descarta ningún escenario judicial

En medio de un ambiente convulso dentro del PSOE, el informe de la UCO ha señalado un presunto triángulo de corrupción que involucra a Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Este último, tras días de silencio, ha hablado en la 'Cadena Ser', reconociendo algunas ilegalidades y admitiendo haber sido manipulado por Cerdán. Ábalos, quien fue ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, se encuentra ahora bajo presión tras el reciente registro de la UCO en su domicilio. Ante esta situación, no descarta llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Seguiremos ampliando esta información.

En un ambiente en el que, parece que cada jornada, el terremoto dentro del PSOE tiene una nueva vertiente. Después de conocer el informe de la UCO que apunta a la existencia de un triángulo de supuesta corrupción formado por Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, este último ha roto su silencio. Llevaba días callado o diciendo lo mínimo, pero este jueves Ábalos se ha sincerado ante los micrófonos de la 'Cadena Ser'.

Y atención, porque parece que el que fuera ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, ha empezado a reconocer algunas ilegalidades. En sus propias palabras, asegura haber sido "un gilipollas" que se dejó usar por Cerdán. Por ello, ahora que está más cercado que nunca con el último registro de la UCO en su domicilio, José Luis Ábalos no descarta ningún escenario judicial. Hay que recordar que acude al declarar ante el juez del Tribunal Supremo el próximo lunes.

Además de "gilipollas", Ábalos ha usado otro calificativo para presentar su papel en toda esta supuesta entramada de corrupción, en la que se habrían repartido mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas.

Esa palabra es la de "víctima". Asegura que ha sido totalmente utilizado, que se ha convertido en "el imbécil de todo esto", porque tanto Koldo como Cerdán traían ya desde Navarra su trama corrupta y, a él, solo le usaron para que esa organización se instaurase a nivel nacional. Porque no ha dudado en afirmar que ambos venían con una "dinámica previa" y que le engañaron y presionaron para influir en adjudicaciones de obras. Porque en este entramado, cada uno tenía un papel: Cerdán era el cerebro, Koldo el conseguidor y Ábalos era el hombre en el poder, el ministro.

O en palabras de José Luis Ábalos: le "presionaron para tratar de influir" en las contrataciones. "Me penetraron en el Ministerio", ha dicho.

Enfadado con Pedro Sánchez y dispuesto a cualquier escenario judicial

Ábalos ha roto su silencio y lo ha hecho por lo grande. No se ha callado a la hora de mostrar su enfado directo con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según ha explicado, la diferencia de trato ha sido más que notable, pues le "maltrataron" y señalaron desde el principio; mientras que con Santos Cerdán han sido mucho más delicados. No le ha sentado nada bien que, hasta que tuvieron en sus manos el informe de la Unidad central Operativa, han puesto la mano en el fuego defendiendo su inocencia.

Eso sí, ha negado tajantemente que exista la posibilidad de una financiación ilegal en el PSOE. Del mismo modo que responde con un no rotundo al ser preguntado por si ha cobrado algún tipo de mordidas a cambio de adjudicaciones. Más que nada porque ni se reconoce en los audios que hemos podido ir escuchando y a los que ha tenido acceso laSexta. No es su voz y, además, de serlo, explica que en los audios se pone de manifiesto que hay una deuda. Correspondería a un cohecho pero "no consumado".

¿Por qué esconder el disco duro?

El último tema sobre el que se ha expresado Ábalos tiene que ver con el último registro que la UCO ha realizado en su vivienda de Valencia. Más concretamente, con la mujer que estaba en su casa en ese momento y que intentó salir del domicilio con un disco duro escondido en su pantalón.

Según el exsocialista, "nadie aguanta el análisis de su vida privada", aunque reconoce que le "crecen los enanos con la chica esta". Tras esta frase, de nuevo un tanto machista, Ábalos ha asegurado que en ese disco duro guardaba su estrategia de defensa, pero también conversaciones con Sánchez, ministros y directores de medios de comunicación desde 2021.