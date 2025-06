Santos Cerdán pide al Congreso su indemnización por cese: unos 3.200 euros mensuales durante seis meses

Santos Cerdán ha regresado al Congreso de los Diputados tras haber entregado su acta de diputado el pasado 16 de junio, cinco días después de dimitir como secretario de Organización del PSOE. Sin escaño, ha solicitado su indemnización, un derecho de los diputados al dejar su puesto, ya que no tiene trabajo. Tras seis años como diputado, le corresponden 3.263 euros brutos mensuales durante seis meses. Además, ha presentado su declaración final de bienes, un requisito para los diputados al dejar el cargo. Cerdán dejó el partido tras un informe de la Guardia Civil que lo vincula con comisiones a favor de José Luis Ábalos y Koldo García. También ha pedido aplazar su declaración en el Tribunal Supremo, amenazando con no declarar si no se concede el aplazamiento.