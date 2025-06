El número dos de los socialistas navarros presenta su dimisión tras desvelar que su pareja trabajó en Servinabar

El vicesecretario general del PSN-PSOE, Ramón Alzórriz, ha presentado su dimisión por decisión propia este miércoles al desvelar que su pareja entre 2021 a 2024 formó parte de la plantilla de la empresa Servinabar, supuestamente vinculada a Santos Cerdán.

Alzórriz ha comunicado su decisión en una comparecencia en la que ha explicado que esta situación ha provocado una "pérdida de confianza" por parte de María Chivite, presidenta de Navarra y secretaria general de los socialistas navarros.

Esta noticia llega en el mismo día en el que hemos conocido que Santos Cerdán habría tenido el 45% de esa empresa, algo que el propio Cerdán ha negado a laSexta. "Imposible, es falso", ha contestado en declaraciones a laSexta, que considera que el informe de la UCO que recoge una "escritura" de compraventa de participaciones sociales es "falsa".

"Yo no he visto, ni he tenido ni he firmado ninguna escritura de ninguna sociedad de ningún tipo en mi vida", ha defendido Cerdán. Esta escritura fue hallada durante el registro que la Guardia Civil llevó a cabo en la casa del empresario Antxón Alonso el pasado martes, donde también se encontraron 16.000 euros en efectivo.

El acta de registro, al que ha tenido acceso laSexta, revela que Alonso transfirió 1.350 de las 3.000 participaciones sociales de Servinabar 2000 a Santos Cerdán el 1 de junio de 2016. La empresa Servinabar aparece en el último informe de la UCO remitido al Tribunal Supremo, y que ha hecho estallar el escándalo a la luz pública desde el pasado jueves, como la "vía de canalización de los beneficios y como escalón intermedio que permitiese desvincular a Koldo de Acciona".

Este miércoles, Chivite ha anunciado que ha encargado una auditoria de las cuentas del partido en los tiempos en que Santos Cerdán fue su secretario de Organización. En una rueda de prensa, la presidenta de Navarra ha reconocido sentir una "completa desolación" tras conocer el informe de la UCO que aludía a Santos Cerdán, una desolación que se ha convertido en una "profunda indignación".

Chivite ha dicho sentirse "profundamente traicionada en lo personal y políticamente como presidenta del Gobierno, como secretaria general, como navarra y como María Chivite". "Tendrá que caer quien tenga que caer", ha sentenciado.