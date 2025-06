Page no cree que Sánchez pueda tener una "salida digna": "Lo que de verdad le preocupa al Gobierno todavía no ha salido en los periódicos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, expresó su desesperanza sobre una salida digna en la trama Koldo-Ábalos-Cerdán. En una entrevista en Cope, Page afirmó que lo que preocupa al presidente del Gobierno aún no ha salido en los medios. Comentó que no sabe si Sánchez sospechaba de Santos Cerdán antes de los audios que lo implican. Page considera este el momento más grave de credibilidad para el PSOE y sugiere que solo se sale con elecciones o dimisión. Criticó que Sánchez no convoque elecciones para no favorecer a la extrema derecha, y comentó sobre el reto de Sánchez al líder del PP sobre una moción de censura.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, se ha mostrado este miércoles negativo y desesperanzado sobre si hay una salida digna o no la hay a raíz de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán. Además, ha asegurado que lo que de verdad le preocupa al presidente del Gobierno todavía no ha salido en los periódicos.

Así lo ha señalado Page en una entrevista en Cope, donde ha comentado que no sabe si Sánchez sospechaba del por entonces número tres del PSOE, Santos Cerdán, antes de que salieran a la luz los audios que le implican en la trama. "No lo sé, quiero creerme que no conocía los detalles y menos las grabaciones", ha indicado.

De esta manera, el socialista ha reconocido que "es el momento más grave de credibilidad para el PSOE en toda su historia reciente". "Nos cree muy poca gente o creen muy poco a la dirección. Son muchas las veces que se dice que esto es falso y hay acoso y el papel de víctima ya no cuela y muchas se están demostrando veraces", ha añadido.

"De esto se sale con elecciones o con dimisión, o no se sale", ha dicho tajante. "Dije cuando empezaba legislatura que Sánchez nos estaba metiendo en laberinto sin salida. Es un laberinto sin salida y creo que no la hay, no hay salida digna. Puede convocar elecciones, dimitir… la pregunta es si puede. ¿Puede? Las cosas que más le preocupan a él y a su entorno ni siquiera están hoy en los periódicos", ha señalado.

El presidente castellanomanchego ha considerado que "queda muchísimo por saberse" y ha criticado que en una de las ruedas de prensa que ha convocado Sánchez estos días haya dicho que no convoca elecciones para no barrer a la extrema derecha. Esto, para Page, indica que el Gobierno "depende de la extrema derecha". "De la extrema derecha nacional como coartada para seguir manteniendo el muro y del oxígeno de la independentista que amenaza la unidad e igualdad en los españoles con tires xenófobos que es Puigdemont", ha añadido.

Además, Page ha hablado sobre el reto que Sánchez le propuso al líder del PP, a quien instó a presentar -junto a Vox- una moción de censura contra él. Una propuesta que Feijóo rechazó porque consideraba que estaba abocada al "fracaso", aunque este miércoles ha amenazado con que tan solo le quedan "cuatro votos" para alcanzarla.

"No presentan moción de censura porque no salen las cuentas", ha matizado Page, quien ha recordado que, en su momento, "a Sánchez no le salían y la presento y salió". "Yo si fuera diputado no votaría en contra porque hubiera dimitido", ha zanjado.