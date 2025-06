La OTAN da flexibilidad a España y no tendrá que gastar el 5% de su PIB en defensa

España no estará obligada a destinar el 5% de su presupuesto a defensa, según un acuerdo en la Cumbre de la OTAN en La Haya. El Gobierno español podrá presentar sus propios planes anuales de inversión, sin importar el porcentaje del PIB. En una carta a Mark Rutte, Pedro Sánchez expresó que España no podía comprometerse a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, sugiriendo que el objetivo fuese opcional. La OTAN otorgará a España flexibilidad para determinar su propia trayectoria de gasto. Donald Trump criticó a España por sus "bajas aportaciones" a la OTAN.

España no estará obligada a invertir el 5% de su presupuesto en defensa. En una carta a la que ha tenido acceso laSexta, el Gobierno español acepta el borrador de la declaración que tendrá lugar en la Cumbre de la OTAN que se celebrará durante el martes y el miércoles en la Haya, que permite a nuestro país presentar sus propios planes anuales de inversión "independientemente de la proporción del PIB que represente".

En una carta remitida por Sánchez a Rutte, traslada que el compromiso de España "se refiere al cumplimiento del Objetivo de Capacidad a tiempo y en su totalidad", independientemente de ese porcentaje del PIB. "Como siempre, puede contar con España como un aliado comprometido y fiable, y espero con gran interés el éxito de la Cumbre", finaliza Sánchez en su carta.

Por su parte, el secretario general de la OTAN confirma que el organismo "otorgará a España la flexibilidad para determinar su propia trayectoria soberana para alcanzar el Objetivo de Capacidad y los recursos anuales necesarios como porcentaje del PIB", así como para "presentar sus propios planes anuales".

Además, añade Rutte, "la trayectoria y el equilibrio del gasto en virtud de este plan se revisarán en 2029, a la luz del entorno estratégico y los Objetivos de Capacidad de la OTAN actualizados".

Sánchez considera "desproporcionado e innecesario" el gasto del 5%

En una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha valorado este acuerdo con la OTAN como "muy positivo" que permite a España "seguir sus compromisos" con la organización "sin tener que aumentar nuestro gasto". Sánchez, que ha confirmado que España gastará un 2,1% en defensa ("ni más, ni menos"), cree que elevar nuestro gasto hasta el 5% sería "desproporcionado e innecesario", un cambio que afectaría de lleno al Estado del bienestar.

Sánchez ha enumerado los recortes que supondría pasar del 2% del gasto militar al 5%, con un gasto total de 350.000 millones de euros hasta 2035 que obligaría, entre otras medidas, a aumentar en 3.000 euros anuales la carga impositiva a los trabajadores, a eliminar las ayudas a la maternidad y la paternidad o a reducir a la mitad la inversión en educación.

"Respetando al soberanía que cada uno tiene, para el Gobierno de España no tiene sentido comprometerse al 5%, sería incumplir nuestra palabra y despilfarrar miles de millones de euros, algo que no nos haría estar más seguros ni ser mejores aliados", opina Sánchez, que apuesta por "no gastar más, sino gastar mejor".

Para Sánchez, es "fundamental" es crear un Ejército común europeo y la creación de una Unión Europea de Seguridad y Defensa dentro de un contexto geopolítico "más belicoso" y "oscuro". "España no puede dar la espalda a esta realidad, pero tampoco puede darla por buena. Hay que recordar al mundo que las guerras no tienen ganadores, nunca. España tiene la vocación de la paz, el desarrollo y el multilateralismo", ha añadido el presidente del Gobierno.

¿Qué pedía Sánchez a Rutte?

En su carta, Pedro Sánchez trasladaba a Rutte que España no podía comprometerse a aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, sugiriendo que se hiciese una excepción o que el objetivo fuese "opcional". En dicha carta, Sánchez se comprometía aumentar el gasto en defensa hasta el 2% en 2025. "No es razonable y sería contraproducente", sostenía Sánchez en su misiva.

España ha optado, según el líder del Ejecutivo, "por lograr un equilibrio entre la necesidad de aumentar el gasto en defensa y la necesidad de abordar los demás desafíos sociales, económicos y ambientales que tanto nuestro mundo como nuestros ciudadanos enfrentan".

Sánchez proponía -y parece que lo ha conseguido- que se incluya "una fórmula más flexible" en la declaración de la cumbre de La Haya que haga "el objetivo de gasto opcional o que excluya a España de la aplicación" de esa meta del 5%.

A vueltas con el 5%

La polémica ha estado servida esta semana con el 'no' de Sánchez a comprometerse a subir el gasto militar de España al 5% como miembro de la OTAN, un rechazo que ha provocado el enfado incluso de Donald Trump, que no ha dudado en señalar a nuestro país por sus "bajas aportaciones" a la OTAN.

"La OTAN tendrá que lidiar con España. España ha pagado muy poco. Siempre lo ha hecho. O eran buenos negociadores o no hacían lo correcto. Creo que España tiene que pagar lo que todos los demás tienen que pagar", criticó el presidente de Estados Unidos.

Trump considera que Estados Unidos ha aportado "más que suficiente" a la OTAN a nivel económico y ha reclamado un mayor esfuerzo por parte de los países europeos. Pedro Sánchez participará esta semana en su octava cumbre de la OTAN; será el martes y el miércoles cuando se vea con los jefes de Estado o de Gobierno de la Alianza Atlántica en La Haya para su reunión anual, la primera a la que acudirá Donald Trump en su segundo mandato.