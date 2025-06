Feijóo habla de "trama corrupta" en el PSOE tras la entrada de la UCO en Ferraz pero se resiste a presentar una moción de censura

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha realizado unas declaraciones ante los medios en Valladolid después de conocer la entrada de la UCO a la sede del PSOE en Ferraz. En sus palabras, ha cargado de nuevo contra Pedro Sánchez pero sigue resistiéndose a presentar una moción de censura.

"Todos los secretarios de organización están delante del Tribunal Supremo. Hay una trama corrupta entre las secretarías de organización y el Ministerio de Transportes, donde un ministro nos ha engañado con una auditoría que dijo que todo quedaba claro", afirma Feijóo.

Y continúa: "Ahora, la UCO y los jueces quieren saber también sobre la gestión del actual ministro de Transportes. La situación es de sobresalto en sobresalto todos los días".

"Es una noticia peor que el día anterior. Hoy, para el Gobierno, es un día mejor que mañana", insiste Feijóo en sus palabras ante los medios tras la entrada de la UCO en Ferraz.

Algo que Feijóo dice le ha provocado "una enorme repulsión": "Asombrado por el aluvión de escándalos que no parecen tener fin. Es una avalancha tan grande que no podemos seguirlos, ni siquiera los políticos somos capaces de llevar el inventario de escándalos. No habíamos visto esto jamás desde hace 50 años".

"Me da pena mi país. España no se merece vivir en una redada permanente y televisada. no se habla de otra cosa. No podemos seguir saliendo con estos mensajes en la prensa internacional que afectan al primer ministro", cuenta.

E insiste en las elecciones: "La única decisión que debe salir hoy del búnker de la Moncloa es la dimisión del presidente y elecciones. Es el momento de la dimisión. La situación es insostenible".

Sobre una posible moción de censura, de nuevo Feijóo se muestra reticente: "Todo esto refuerza mi posición de hacer lo que hago y de hacer las cosas cuando las considero oportunas".

Gamarra: "¿Qué más tiene que pasar?"

No es la única voz del PP que se ha pronunciado una vez conocida la entrada de la UCO a la sede de Ferraz para clonar los correos de Santos Cerdán. Cuca Gamarra también ha hablado ante los medios para pedir a Sánchez que "dé la palabra a los españoles".

"Está claro que la huida hacia adelante de Sánchez ha llegado a su fin, ¿qué más tiene que pasar? Comisiones, mordidas, cohecho... y escándalos de prostitución. Presuntos delitos desde la cúpula del PSOE y del Gobierno de Sánchez", afirma Gamarra.

La popular hace hincapié en que están imputados "los dos secretarios de organización de Sánchez": "Solo hay un camino, que ponga fin a esto y que dé la palabra a los españoles. Esto no se puede sostener".

"Somos noticia un día sí y otro también, con lo que supone en términos de inversión en nuestro país. Es un bochorno internacional, como el que sentimos los españoles", concluye Gamarra.