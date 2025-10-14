Sánchez sostiene que el PP admite "una operación" contra el fiscal general al decir que "mentir no es ilegal"

¿Por qué es importante? Para Sánchez, el hecho de que desde el PP defiendan que "mentir no es ilegal" para defender al jefe de gabinete de Ayuso es una admisión de que, efectivamente, se ha mentido para "encausar y condenar" al jefe del Ministerio Público.

El jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, admitió en su declaración ante el Supremo que mintió sobre la Fiscalía y el novio de Ayuso. El Partido Popular ha defendido a Rodríguez alegando que "mentir no es ilegal", lo que ha sido interpretado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como una admisión de que, efectivamente, se mintió para encausar al fiscal general del Estado.

Cuando salió a la luz el caso de fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, difundió que la Fiscalía había buscado un pacto con él -cuando fue al revés- y que ese acuerdo se frustró por "órdenes de arriba". Sin embargo, él mismo admitió en sede judicial, al declarar como testigo en la causa contra el fiscal general del Estado, que aquello no era información, sino una mera suposición. Que mintió, en resumidas cuentas.

Y desde el PP han salido en su defensa con una curiosa justificación: "Mentir no es ilegal". Una frase que fuentes de Génova trasladaron el lunes y que no ha pasado desapercibida para el presidente del Gobierno, que ve en ello una admisión de culpabilidad, de que se ha mentido y "todo es una operación" contra el jefe del Ministerio Público.

Así lo ha mantenido Pedro Sánchez este martes en una entrevista en la 'Cadena SER', donde ha vuelto a defender la inocencia de su mujer, de su hermano y del propio fiscal, Álvaro García Ortiz, que irá a juicio acusado, precisamente, de filtrar el correo electrónico en el que el abogado de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, reconocía dos delitos fiscales en nombre de su cliente.

"Yo confío en la Justicia. Creo en la verdad, a diferencia de otros, por ejemplo el PP, que ayer mismo decía que 'mentir no es ilegal'", ha deslizado Sánchez, que cree que esto demuestra que "lo importante es que la verdad derrote a la mentira". Así, ha reiterado su confianza en el fiscal general: como mejor se defiende su inocencia, ha dicho, es "creyendo en la Justicia y en la capacidad de la Justicia para hacer justicia". "La Justicia, a mi juicio, es que, efectivamente, el fiscal general es inocente", ha insistido.

Para Sánchez, "el PP, cuando dice que 'mentir no es ilegal', está reconociendo que, efectivamente, todo es una operación". "Cuando usted dice 'mentir no es ilegal', aparte de la gravedad de la afirmación, es que ya está reconociendo implícitamente que se ha mentido", ha insistido. "¿Y por qué se ha mentido? Para intentar encausar y condenar a una persona que lo que está haciendo es luchar y perseguir a los delincuentes", ha aseverado. A su juicio, "al PP cuando dijo eso le traicionó el subconsciente".

