Sánchez comparecerá el 9 de septiembre en el Congreso más de un mes después de comenzar la crisis migratoria en Ceuta

El contexto Al igual que el resto de sus ministros, Sánchez dará explicaciones un mes más tarde de comenzar la crisis migratoria en Ceuta provocada por la entrada masiva de migrantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer ante el Congreso de los Diputados para informar sobre la gestión del Gobierno respecto a la entrada masiva de aproximadamente 80.000 migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio. Esta comparecencia se produce un mes después del inicio de la crisis migratoria. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya compareció ante el Congreso, pero sus declaraciones han generado más preguntas al contradecir las del ministro de Interior. En total, ocho ministros explicarán las actuaciones de sus carteras en esta crisis, buscando resolver las cuestiones pendientes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado comparecer el próximo 9 de septiembre ante el Pleno del Congreso de los Diputados, para informar sobre la gestión del Gobierno en relación a la entrada masiva de manera irregular de alrededor de 80.000 migrantes a Ceuta el pasado 30 de julio, según indican fuentes del Ejecutivo.

Al igual que el resto de sus ministros, Sánchez dará explicaciones un mes más tarde de comenzar la crisis migratoria en Ceuta provocada por la entrada masiva de migrantes.

Este martes, 26 días después de la entrada de miles de migrantes, la ministra de Defensa, Margarita Robles, compareció ante el Congreso para dar explicaciones de lo ocurrido.

Fue la primera comparecencia de las tantas otras que tendrán lugar esta semana. Así, serán en total ocho ministros diferentes los que acudirán a sus respectivas comisiones en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las actuaciones de sus carteras en la crisis migratoria de Ceuta y poner fin así de manera definitiva a las múltiples cuestiones que todavía están sin respuesta.

Quedan muchas preguntas por responder

Aunque lo cierto es que, por ahora, más que responder, lo que hizo Robles fue provocar más preguntas. Y es que las declaraciones que dio la ministra de Defensa contradecían las que daba el ministro de Interior. Dos versiones de un mismo suceso que ha hecho que el Partido Popular se pregunte quién miente.

En su comparecencia, Margarita Robles aseguró que los "servicios de Inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible. Compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno".

Es más, Robles agradeció "a esos 25 miembros del CNI que tienen su destino secreto pero que prestan su misión en Ceuta monitorizando la zona desde diferentes perspectivas: el auge del terrorismo, el desarrollo de la migración irregular...". "El deber de secreto opera muchas veces como una losa", ha añadido.

Estas declaraciones contrastan y mucho con las aseveraciones del ministro de Interior, que ha negado la existencia de un informe. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Marlaska aseguró que "no había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció".

"¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrando algo parecido a lo que ocurrió, teniendo en cuenta lo que había pasado en mayo de 2021, no se habría elevado al nivel de las más altas instancias?", se preguntó el ministro, quien insistió en que "ningún servicio de información de países amigos ni cualquier otro grupo de investigación de inteligencia atisbó nada parecido".

Calendario de comparecencias

Lo cierto es que aún quedan muchas preguntas por responder, como por qué el Gobierno no actuó antes, por qué ha tardado un mes en crear un mando único que tanto pedía el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas; o cuántos migrantes quedan en total en la ciudad autónoma.

Tras la comparecencia de Robles, aún quedan la del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y la ministra de Sanidad, Mónica García, este jueves 27 de agosto.

El viernes tendrán lugar las del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz. Por su parte, el lunes tendrán lugar las comparecencias de la ministra de Juventud, Sira Rego, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

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