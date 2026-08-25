Karima Omar, sobre su reunión con Carlos Cuerpo: "No estamos pidiendo que nos subvencionen ni que nos regalen nada"

El ministro de Economía se ha reunido con varios presidentes de asociaciones económicas de la ciudad autónoma para analizar el impacto económico de la crisis y buscar soluciones. Se estima que esta crisis ya ha generado pérdidas de casi 28 millones de euros.

La crisis humanitaria que se está viviendo en Ceuta está generando unas cuantiosas pérdidas económicas para la ciudad autónoma. Estas ya se cifran en casi 28 millones de euros. El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha reunido con varias asociaciones económicas de la ciudad para analizar el impacto económico de la crisis.

Karima Omar, presidenta de la Asociación de Empresas de la Construcción de Ceuta (AECOCE), es una de las personas que ha asistido a esa reunión. Esta expone que se le ha pedido al ministro "que los empresarios de Ceuta podamos sobrevivir a esta situación excepcional, que mantengamos nuestros negocios y proteger el empleo".

Plan de choque

"Para poder afrontar la situación, hemos puesto sobre la mesa ha sido un plan de choque cimentado sobre cinco medidas", indica. Además, como apunta, también han señalado la necesidad de tener "una respuesta inmediata, concreta y adaptada a esta situación".

También le han pedido a Cuerpo "activar el Reglamento 2024/1359 de la Unión Europea". "Terminamos la reunión transmitiéndole varias preguntas que, dependiendo de la respuesta, puede afectar a los empresarios y al resto de la ciudadanía", añade.

Entre las medidas que componen ese plan de choque, Omar señala que se ha pedido una moratoria en los pagos de la Seguridad Social, ayudas directas e inmediatas o una solución integral de la deuda. También se le ha transmitido "la necesidad de que estas iniciativas se lleven a la mesa de los Consejos de ministros", añade.

"Es urgente que se vea la voluntad del Gobierno de solucionar y ayudar a que Ceuta se mantenga y se mantenga el tejido empresarial", reflexiona. "No estamos pidiendo que nos subvencionen ni que nos regalen nada", defiende, "las medidas que se han puesto sobre la mesa son para ayudar y apoyar a que la actividad económica se mantenga y se recupere, poco a poco".