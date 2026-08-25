"Actores interesados" sin responsabilizar a Marruecos: las claves de la comparecencia de Robles en el Congreso por Ceuta

¿Qué ha dicho? La ministra de Defensa ha señalado a los posibles culpables de esta crisis migratoria en Ceuta. "Actores interesados que probablemente han favorecido la crisis o están utilizándola con una clara finalidad política de desestabilización", ha asegurado.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha solicitado a Marruecos que no cuestione la españolidad de Ceuta y Melilla, evitando responsabilizar directamente al rey Mohammed VI por la entrada masiva de migrantes. Durante su comparecencia en el Congreso, Robles no atacó al reino marroquí, pero enfatizó que no aceptará cuestionamientos sobre la soberanía española. Explicó que la crisis migratoria fue impulsada por individuos atraídos al perímetro fronterizo por oportunidades, como la percepción de una menor presencia policial marroquí. Robles señaló a "actores interesados" como posibles instigadores de la crisis, y destacó la colaboración con Europa para reforzar la frontera con la ayuda de Frontex. Además, subrayó que la competencia de fronteras recae en el Ministerio del Interior.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este martes a Marruecos que no ponga en duda que Ceuta y Melilla son españolas. No ha querido responsabilizar a Mohammed VI de esa entrada masiva ni ahondar en la inacción de la policía marroquí en los días clave de la crisis. Lo que sí que ha hecho Robles es hablar de "actores interesados" que habrían favorecido el drama humanitario para desestabilizar a España y a Europa.

Porque Margarita Robles ha sido el primer miembro del Gobierno de Pedro Sánchez que ha acudido al Congreso de los Diputados para dar explicaciones tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio.

Una de las claves de su comparecencia pasa porque la ministra de Defensa no ha querido atacar al reino de Marruecos y, por ello, ha lanzado expresiones como: "El país vecino sabrá lo que ha hecho y lo que no ha hecho. No me corresponde a mí, ni lo voy a hacer".

Pero una cosa es no golpear y otra dejar que se falte a la verdad. "Lo que no voy a aceptar de ministros del país vecino es que cuestionen la españolidad de Ceuta y Melilla".

Su diagnóstico sobre Ceuta

Además, Robles ha hecho su propio diagnóstico de lo que pasó en Ceuta hace ya casi un mes. Según ha explicado, la entrada masiva de migrantes, entre ellos muchos menores, se debe a "una autogestión de individuos atraídos espontáneamente al perímetro fronterizo por cuestiones de oportunidad".

Oportunidad dada por la sentencia del Tribunal Supremo y por un mensaje clave que se difundía en redes y en el que se avisaba de "una supuesta disminución de los efectivos policiales en el lado marroquí, como consecuencia de la celebración de la Fiesta del Trono".

La tercera clave de la intervención de Robles: la ministra ha señalado a los posibles culpables de esta crisis migratoria. "Actores interesados que probablemente han favorecido la crisis o están utilizándola con una clara finalidad política de desestabilización", ha dicho.

Además, la ministra ha querido recordar que es Interior el que tiene la competencia de las fronteras. Así, Robles ha asegurado: "Las Fuerzas Armadas no sustituyen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Robles ha asegurado que el Ejecutivo ya trabaja con Europa para recibir la ayuda de Frontex. Todo para "reforzar la frontera y pedir la ayuda de la Unión Europea". Y eso que, para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no era necesario en un principio por tener "las fronteras exteriores de la Unión Europea menos porosas".

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