Marlaska contradice la versión de Robles y afirma que "no había ningún informe del CNI que atisbara que el 30 de julio iba a suceder lo que ocurrió"

¿Qué ha dicho? "¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrando algo parecido a lo que ocurrió, teniendo en cuenta lo que había pasado en mayo de 2021, no se habría elevado al nivel de las más altas instancias?", se ha preguntado el ministro.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desmentido las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, afirmando que no existía ningún informe del CNI que previera la entrada masiva de unos 80.000 migrantes el 30 de julio. Marlaska destacó el trabajo de los servicios de información, asegurando que no se había detectado nada similar a lo ocurrido. En contraste, Robles elogió el trabajo del CNI y CIFAS en su comparecencia en el Congreso, agradeciendo a los 25 miembros del CNI en Ceuta por su labor en la monitorización de la zona desde diversas perspectivas, como el terrorismo y la migración irregular.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha contradicho la versión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, al asegurar que "no había ningún informe del CNI que atisbara que el 30 de julio iba a suceder lo que ocurrió": la entrada masiva de unos 80.000 migrantes a Ceuta.

Así lo ha asegurado este martes el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha puesto en valor el "reconocimiento al trabajo de todos los servicios de información por su trabajo extraordinario".

Además, al ser preguntado por lo que ocurrió hace ya 26 días, cuando miles de migrantes entraron de forma irregular en suelo español, Marlaska ha asegurado que "no había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció".

"¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrando algo parecido a lo que ocurrió, teniendo en cuenta lo que había pasado en mayo de 2021, no se habría elevado al nivel de las más altas instancias?", se ha preguntado el ministro, quien ha insistido en que "ningún servicio de información de países amigos ni cualquier otro grupo de investigación de inteligencia atisbó nada parecido".

Estas palabras tienen lugar minutos después de que la ministra de Defensa haya puesto en labor el trabajo del CNI y CIFAS en la crisis migratoria de Ceuta. En su comparecencia en el Congreso a petición propia, Margarita Robles ha agradecido "a esos 25 miembros del CNI que tienen su destino secreto pero que prestan su misión en Ceuta monitorizando la zona desde diferentes perspectivas: el auge del terrorismo, el desarrollo de la migración irregular...". "El deber de secreto opera muchas veces como una losa", ha añadido.

Ante esta crisis, ha dicho Robles, "hay que sacar conclusiones", aunque ha reconocido que "hay cuestiones que tardarán en saberse" y ha destacado que hay "actores interesados que han favorecido esta crisis para desestabilizar España y la Unión Europea en un contexto internacional de guerras".

Por ello, ha indicado, es "más necesario que nunca la actuación conjunta de sociedades democráticas". "La UE tiene que tener un papel esencial en este ámbito", ha añadido y ha trasladado su "admiración y apoyo con los ciudadanos de Ceuta y Melilla, que nos dan ejemplo cada día".

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