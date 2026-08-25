Incertidumbre en Ceuta por la vuelta cole: los padres temen por la seguridad en las calles mientras sigue la duda sobre los colegios que acogen migrantes

La otra cara Los docentes confían en que los colegios puedan ser "espacios seguros" y destacan la importancia de retomar la rutina tras casi un mes de caos en la ciudad.

En Ceuta, la vuelta al cole está marcada por la preocupación ante la falta de seguridad. Muchas familias, como la de Fran y Ana, expresan su incertidumbre sobre si llevar a sus hijos al colegio, temiendo por su seguridad al caminar solos, especialmente en las primeras horas del día. Ana menciona su temor de que sus hijas vayan solas cuando aún está oscuro. Por otro lado, los docentes defienden la importancia de iniciar el curso para establecer una rutina beneficiosa para los niños. Además, persiste la cuestión de qué sucederá con los colegios que actualmente alojan a menores migrantes.

En Ceuta también se aproxima la vuelta al cole, pero este año preocupa que no pueda hacerse con la normalidad que debería. Los niños tienen que volver a las aulas y hay muchas familias inquietas por esa vuelta que implica, por ejemplo, que las niñas vayan caminando solas al instituto.

Hay muchas familias que sienten que todavía no se dan las circunstancias de seguridad para que empiece el curso tras casi un mes de caos por la llegada masiva de migrantes el pasado 30 de julio.

Unos de esos padres preocupados son Fran y Ana, que reconocen vivir con "incertidumbre" el regreso a las clases. "No sabemos qué vamos a hacer con los niños, si los vamos a llevar o no, porque viendo cómo está la calle y que no hay seguridad prácticamente... Probablemente al principio de curso no les llevemos al colegio", declaran a laSexta.

Ana asegura que le da miedo que sus hijas vayan solas a clase a primera hora, cuando "todavía no hay luz". "Pueden tener diez minutos como mucho andando por ahí y luego volver, por lo menos hasta que no vea que haya un poco más de regularización. Creo que por lo menos las del instituto no van a empezar todavía", sostiene.

Al otro lado están los docentes, que consideran que comenzar el curso e iniciar una rutina también es importante y podría ser beneficioso para el alumnado.

"Hay muchas voces que dicen de retrasar la vuelta al cole, pero con los chiquillos con los que he podido hablar, ellos están deseando que empiece el cole porque llevan un mes prácticamente encerrados en casa", comenta a laSexta Rocío Hernández, maestra en dos colegios de la ciudad autónoma.

Hernández, explica que "los maestros queremos que el cole sea un espacio seguro para ellos, también para su mente, porque esto es muy duro".

Más allá de que los padres y docentes quieran o no que los niños vuelvan a las clases, queda otra cuestión por resolver: qué va a pasar con esos colegios que han servido para acoger a menores migrantes y que todavía hoy están ocupados.

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