Las veces que Vivas pidió un mando único en Ceuta y el Gobierno se resistió

El contexto Vivas lleva pidiendo un mando único desde el minuto uno de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, pero que desde el Gobierno se resistían a aprobarlo. 26 días después, lo han hecho.

La situación en Ceuta se considera un asunto de seguridad nacional. Tras 26 días de crisis migratoria, el Gobierno ha establecido un mando único para coordinar la situación, algo que el presidente de Ceuta, Vivas, había solicitado desde el inicio de la entrada masiva de migrantes. A pesar de la negativa inicial del Gobierno, la presión aumentó cuando más de 70.000 migrantes cruzaron en un solo día. Aunque el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que la mayoría había regresado a Marruecos, tuvo que rectificar sus declaraciones. Finalmente, el Gobierno ha implementado el mando único tras varios avisos y peticiones.

Ceuta es un asunto de interés para la seguridad nacional. Porque ahora, 26 días después para ser exactos, el Gobierno pone en marcha un mando único que coordine la crisis migratoria en la ciudad autónoma. Un mando único que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lleva pidiendo desde el minuto uno de esa entrada de migrantes a su ciudad, pero que desde el Gobierno se resistían a aprobar.

Un día antes de la entrada masiva en Ceuta, Vivas ya pedía "la posibilidad de establecer un mando único". Y lo hacía porque habían cruzado 1.000 migrantes en una semana. Al día siguiente, con esa entrada de más de 70.000, el Gobierno rechaza la petición de Vivas.

Es tras el retorno mayoritario de aquellos que entraron cuando miembros del Gobierno empiezan a restarle importancia a una crisis que no se había solucionado. "Otra crisis más que resuelve Pedro Sánchez", escribió el ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, en un mensaje en X el 1 de agosto.

El 4 de agosto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que fueron 72.000 los migrantes que entraron el pasado 30 de julio y que 70.000 ya volvieron a Marruecos.

Unas palabras que Marlaska se vio obligado a rectificar. Quedaban varios miles de migrantes más. Pero Vivas no cesó en su intento. Días mas tarde volvió a pedir ese mando único "para que todo esto se pueda llevar a cabo de forma eficaz".

Pidió el mando único varias veces. A la vista está que el presidente ceutí no estaba satisfecho con la gestión. Sin embargo, el Gobierno ha celebrado algunos progresos como logros, como ese campamento que tardó 21 días en construirse.

Es la propia Elma Saiz quien en una entrevista en El País se pronunciaba así este fin de semana sobre el mando único. "No descartamos nada, pero desde el primer momento hemos trabajado con colaboración con las demás administraciones", aseguró la ministra. Y hoy, 25 días y unos cuantos avisos más tarde, se ha activado.

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