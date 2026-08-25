La ministra Robles reconoce no tener cifras definitivas de víctimas en la crisis de Ceuta: "No sabemos exactamente el número de fallecidos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas de la situación de Ceuta

Los detalles La titular de Defensa, que este martes comparece en el Congreso por la crisis en la ciudad autónoma, asegura que esta entrada "pone de manifiesto la necesidad de una política coordinada de la UE" en materia migratoria.

"No sabemos exactamente el número de fallecidos". Así ha arrancado la ministra de Defensa, Margarita Robles, su comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas de la situación de Ceuta 27 días después del inicio de la crisis migratoria de los pasados 30 y 31 de julio, cuando unas 80.000 personas entraron irregularmente en territorio español desde Marruecos.

Robles ha comenzado su ponencia recordando "a las personas que han perdido la vida en estos acontecimientos" y mostrando su "solidaridad con sus familias".

*Noticia en ampliación.

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