La supuesta información del CNI o las cifras definitivas de migrantes: las preguntas que tendrán que responder los ministros en el Congreso

El contexto A partir de este martes, hasta ocho ministros del Gobierno acudirán a sus respectivas comisiones en el Congreso para dar explicaciones y responder a las múltiples preguntas que quedan por responder de la crisis migratoria de Ceuta.

Esta semana será crucial en el ámbito político, con ocho ministros compareciendo en el Congreso de los Diputados para abordar la crisis migratoria en Ceuta. Aún no hay cifras oficiales sobre los migrantes que ingresaron desde Marruecos, y el número de retornados a sus países de origen sigue siendo incierto. La devolución de menores es un tema controvertido, ya que se considera ilegal. Se cuestiona la rapidez del gobierno en gestionar la crisis y si el CNI estaba informado sobre la entrada masiva. Las comparecencias, que comienzan con Margarita Robles, buscan esclarecer estas y otras cuestiones, destacando la colaboración de Marruecos y las responsabilidades del Ejecutivo.

Esta semana se prevé intensa en el ámbito político. Desde este martes, hasta ocho ministros diferentes acudirán a sus respectivas comisiones en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las actuaciones de sus carteras en la crisis migratoria de Ceuta y poner fin así de manera definitiva a las múltiples cuestiones que todavía están sin respuesta.

Por ejemplo, casi un mes después de la entrada irregular de miles de migrantes desde Marruecos, sigue sin haber cifra oficial de cuántos entraron a la ciudad autónoma. Porque desde esos 72.000 que llegó a afirmar Fernando Grande-Marlaska no ha habido una actualización.

De hecho, esa cifra fue cuestionada por Juan Jesús Vivas: "No se puede decir que hay 2.500 personas cuando hay entre 8.000 y 11.000".

También los ministros tendrán que responder a cuántos de esos migrantes que siguen en la ciudad autónoma retornarán a sus países de origen. Porque del "todos" inicial ahora existen matices.

Desde el Ministerio de Infancia han puntualizado que la devolución de los menores es ilegal. "Lo que el PP plantea no es una reunificación familiar ni retorno: es una deportación de niños y niñas sin ninguna garantía y sin derechos, algo absolutamente ilegal", afirmaba la semana pasada la ministra Sira Rego.

Otra de las principales críticas que tendrán que responder es la velocidad del Ejecutivo para afrontar la crisis y responder a las situaciones que han ido ocurriendo. "A este ritmo no salen de Ceuta las personas que han llegado por lo menos en un año", decía el presidente de Ceuta.

También las responsabilidades están por dirimir, con la cuestión de si el Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) estaba al tanto de la entrada masiva o la colaboración de Marruecos para solventar la crisis que tanto recalca el Ejecutivo y que tanto duda de ella la oposición.

Calendario de comparecencias

Las respuestas de todas esas preguntas, y otras tantas más, se conocerán a partir de este martes con la aparición de Margarita Robles, la primera ministra en hablar.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, este martes 25 de agosto a las 12:30

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, el jueves 27 de agosto a las 10:30

La ministra de Sanidad, Mónica García, el jueves 27 de agosto a las 12:00

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, el viernes 28 de agosto a las 9:00

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el viernes 28 de agosto a las 12:00

La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, el viernes 28 de agosto a las 16:00

La ministra de Juventud, Sira Rego, el lunes 31 de agosto con hora por determinar

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, el lunes 31 de agosto con hora por determinar

En el Congreso, no el Senado

Los ministros comparecerán en el Congreso de los Diputados y no en el Senado, como había solicitado el Partido Popular aprovechándose de su mayoría en la Cámara Alta. Ahora bien, estas comparecencias llegan después de que el Tribunal Supremo rechazara la medida cautelarísima solicitada por el PP para que ordenara al Gobierno adoptar en un plazo máximo de 24 horas las decisiones organizativas para asegurar que los ministros comparecieran en el Senado.

Si bien es cierto que el auto del Supremo simplemente descarta tratar la petición por la vía urgente porque "deba necesariamente producirse, para ser eficaz, dentro del periodo extraordinario del mes de agosto", esta decisión ha permitido al Ejecutivo poder comparecer en el Congreso. De hecho, algunas de las comparecencias, como la de Ana Redondo, se solicitaron de manera posterior a la petición del PP.

Qué responderá cada ministro

Margarita Robles abrirá este martes la ronda de comparecencias con su aparición en el Congreso a las 12:30. En su caso, para informar "sobre la gestión de sus competencias en relación a los hechos sucedidos en la Ciudad Autónoma de Ceuta el día 30 de julio y siguientes".

Uno de los temas que seguramente saldrá a la palestra en las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios será las alertas que recibió el Ejecutivo de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), o el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, sobre la posible entrada masiva de migrantes en Ceuta.

Por su parte, al ministro de Justicia se le podría achacar la reclamación de varios grupos parlamentarios de poner más refuerzos en los Tribunales de Ceuta y en la Fiscalía para agilizar los procesos de peticiones de asilo por parte de las miles de personas que permanecen todavía en la ciudad autónoma.

Poco después de él también hablará la ministra de Sanidad, a la cual se le ha recriminado el colapso de los centros sanitarios en la ciudad autónoma y podría ser preguntada también por el caso de sarna que sufrió un guardia civil.

Albares fue uno de los ministros que aseguró públicamente que volverían a Marruecos todos los migrantes que entraron de manera irregular, algo que seguramente sea mencionado durante las preguntas que se le realizarán. Además, también podría ser preguntado acerca de la colaboración de Marruecos en la crisis migratoria que el Gobierno reitera en cada declaración pero que desde la oposición cuestionan.

Después será Grande-Marlaska, uno de los ministros más activos en esta cuestión, quien hablará ante los grupos parlamentarios. Probablemente sea la suya la comparecencia que se prevé más bronca dado el cuestionamiento que su figura tiene tras las fuertes críticas que ha recibido de la oposición, los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles.

Aunque no es la primera crisis migratoria que tiene que gestionar al frente de la cartera del Interior, Marlaska tendrá que explicar también como se ha gestionado la coordinación con las autoridades de Marruecos y con las instituciones europeas y se espera que sea quien de datos actualizados sobre el número de inmigrantes que entraron en Ceuta y sobre cuantos regresaron a territorio marroquí en los días siguientes.

Elma Saiz fue la que comunicó que se instalarían carpas para 1.500 migrantes de los 4.000 que se calculaba que dormían en la playa de El Trampolín de la ciudad autónoma y la que ha estado actualizando la situación durante los últimos días al estar presente en Ceuta, por lo que las filiaciones podrían ser un tema recurrente durante su intervención.

En el caso de Sira Rego, el epicentro de su comparecencia será la situación de los menores no acompañados que se encuentran en la ciudad autónoma. Una cifra que, según ha confirmado el propio Gobierno este domingo, ya es de 2.900 filiados.

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