Afra Blanco: "Cuando se dice a los ceutíes que las personas que han entrado van a ser expulsadas inmediatamente se les está mintiendo. No hay ley que lo permita"

Afra Blanco manda un mensaje claro a los vecinos de Ceuta, a los que advierte de que hay gente que está o "incitando a la prevaricación de las personas que tienen la responsabilidad", o bien "inoculando miedo y rechazo entre la gente".

Crece la tensión en Ceuta por las protestas de los vecinos contra el Gobierno por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, tras declarar el mando único y aprobar un Real Decreto que habilita nuevos espacios para los migrantes.

Afra Blanco apunta que en las manifestaciones "están habiendo cánticos de 'invasores expulsión'" y por ello manda un mensaje muy claro: "Cuando se le dice a los vecinos de Ceuta que las personas que han entrado van a ser expulsadas todas inmediatamente, se les está mintiendo".

"Cuando estas personas ven que esto no sucede, tienen la sensación de que se les está tomando el pelo, pero no hay ley que permita la devolución ni colectiva ni el retorno automático", señala.

En este sentido, Afra apunta que hay gente que está o bien incitando "a la prevaricación de aquellas personas que tienen la responsabilidad", algo que considera "peligrosísimo", o "inoculando miedo y rechazo entre la gente de Ceuta", lo que "no es aceptable".

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