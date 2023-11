Pedro Sánchez ha ido a la ofensiva en el comienzo del debate de investidura que está teniendo lugar este miércoles en el Congreso. Más allá de explicar todas las políticas que aplicará en su legislatura y de explicar las decisiones que ha ido tomando, su discurso se ha caracterizado por usar el tono irónico y alguna que otra broma para cargar contra el PP y Vox.

Durante su discurso de esta mañana, el líder del PSOE hizo referencia a un poema de Antonio Machado: "Hoy es siempre todavía". Esa referencia la ha recogido Alberto Nuñez Feijóo en su réplica cargando contra Sánchez y añadiendo las siguentes palabras de ese poema de Machado: "Y ahora, ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Ahora".

Sin embargo, esa frase ya no pertenecía al poeta, sino a Ismael Serrano, cantautor que utilizó esa frase de Antonio Machado en su canción 'Ahora'. El propio Serrano utilizó 'X' para recordarle a Feijóo que esas palabras le pertenecían a él, no a Machado: "No es por darme el pisto. Pero ese añadido no es de Machado. Es de un servidor. Forma parte de la presentación que hice de la canción “Ahora” en la grabación de un concierto en vivo (Principio de Incertidumbre)".

Y de ello fue consciente Sánchez, que en su turno de respuesta le recordó al líder del PP el error que acababa de cometer: "Señor Feijóo, la cita de Machado es la válida, la cita que usted ha hecho fue una adaptación del cantautor Ismael Serrano. Es lo que tiene buscar las cosas en Google".

"Aunque entiendo que usted es un recién llegado como usuario de Google como todos los españoles sabemos después de sus amistades peligrosas que no se veían porque entonces no existía Google en Galicia", añadió también cargando contra Feijóo.

Esta última referencia se debe a las palabras del líder del PP cuando justificó en Al Rojo Vivo que desconocía que Marcial Dorado, con el que se relacionaba habitualmente, era narcotraficante porque en aquella época no había internet: "Ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet".