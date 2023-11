Pedro Sánchez ha abordado de pleno uno de los puntos más polémicos de su discurso de investidura, el relativo al acuerdo con las formaciones independentistas catalanas para registrar una ley de amnistía para cientos de implicados en el procés soberanista. Y lo ha hecho explicando con detalle el porqué de esta medida tan criticada por la oposición, defendiendo su necesidad en la situación actual: "Vamos a apostar por el diálogo para alcanzar una idea que se expresa igual en nuestras cuatro lenguas, que es concordia". Así, ha sido claro: "Vamos a conceder una amnistía a las personas encausadas por el procés".

El candidato socialista ha destacado que se trata de una medida "que pide una parte relevante de la sociedad catalana", y que si bien sabe que "algunos ciudadanos no la comparten" —ha asegurado respetar "sus emociones y opiniones"—, considera que "las circunstancias son las que son y toca hacer de la necesidad virtud". Así, Sánchez ha puesto en valor la importancia de "consolidar los avances de estos años, la senda de la convivencia y del progreso", y por ello ha manifestado que esta "medida de gracia pueda ayudar a superar la fractura del 1-O" en 2017.

"Nos puede ayudar a acercar posturas y a persuadir a los catalanes independentistas para decir que nuestro país es un buen país para ellos. Tenemos que tener el valor de dar un paso adelante", ha destacado el líder del PSOE, advirtiendo al mismo tiempo de que "la amnistía es perfectamente legal y acorde con la Constitución", y subrayando que, "de hecho, se aplica en otros países". En esta línea, Sánchez ha subrayado que "en la discordia no puede haber prosperidad", y ha lanzado una mirada al pasado: "Lo sabían nuestros padres y abuelas, y por eso hicieron de la convivencia uno de los principios rectores de la Constitución".

"Nosotros debemos hacer lo mismo: impulsar la convivencia y el perdón. No solo para ganar una legislatura de progreso que también, sino para apostar por un futuro de reconciliación y de concordia", ha reiterado el candidato a la Presidencia del Gobierno, que ha querido hablar claro sobre esta cuestión: "En Cataluña y en otros territorios de nuestro país hay ciudadanos que consideran que estarían mejor siendo independientes". Por ello, se ha preguntado: "¿Cómo garantizamos esa unidad?". E inmediatamente se ha respondido: "Puede intentarse por la vía de la imposición y de la crispación social o podemos intentarla por la vía del diálogo, del entendimiento y del perdón".

Duras críticas contra el PP

En este punto, Sánchez ha recordado que "el PP ya probó la primera de esas recetas". ¿Y qué se consiguió? "Que el número de partidarios de independizarse alcanzara récord histórico, que se incendiaran las calles de Cataluña y que el mundo entero mirara con estupor las imágenes que se difundían de nuestro país en esos años, sobre todo en 2017", ha referenciado el líder del PSOE, quien ha valorado que el resultado fue "la mayor crisis territorial, institucional y constitucional de nuestra democracia". Así, ha insistido en que "la receta del PP condujo al desastre y que no conviene ir por ese camino".

Las críticas contra los populares no solo han ido por la estrategia empleada por la derecha en el Gobierno central para frenar la movilización masiva por la independencia en Cataluña; también, por los propios pactos que han efectuado en el PP por esta u otras cuestiones similares. "La ciudadanía asiste atónita a estas proclamas. Nada de lo que estamos viviendo es inédito en nuestra democracia, todo se ha hecho antes por gobiernos del PP. Lamento decir que los gobiernos del PP concedieron 1.400 indultos en un solo día", ha dicho Sánchez en referencia a la amnistía fiscal efectuada durante el Gobierno de Rajoy.

Cuando la derecha llega a acuerdos con el nacionalismo es un pacto de caballeros, y si lo hace la izquierda es una traición a la patria"

"Incluso gobiernos del PP indultaron a miembros de Terra Lliure condenados por terrorismo", ha indicado, para enfatizar con cierta ironía: "¡Qué escándalo!". Sánchez ha insistido en esta cuestión recordando que el partido que ahora "lanza proclamas pidiendo que se movilice España", ya "entregó numerosas competencias a País Vasco y Cataluña cuando necesitaba sus votos para asegurar la gobernabilidad", y ha añadido: "Que yo sepa, esas concesiones no rompieron a España ni nos llevaron a una dictadura".

"Cuando la derecha llega a acuerdos con el nacionalismo es un pacto de caballeros, y si lo hace la izquierda es una traición a la patria", ha lamentado el candidato del PSOE, que ha pedido a la derecha "ser coherente" y "no insultar a la memoria de los españoles, no aprovechar la situación para incendiar las calles y para cuestionar la legitimidad de todo gobierno que no este dirigido por el PP". Sánchez ha concluido al respecto de esta cuestión aseverando que "la amnistía se aprobará", y que "no será un ataque a la Constitución del 78, sino muestra de la fortaleza y vigencia".