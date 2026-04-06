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Guerra en Oriente Medio

Líbano teme convertirse en otro Gaza: Israel sigue bombardeando y detona barrios enteros con la excusa de golpear a Hizbulá

El contexto Israel está repitiendo en Líbano el modelo que utilizó en Gaza. Al igual que con Hamás, Netanyahu acusa a Hizbulá de esconderse y operar en zonas civiles, justificando así sus aniquilaciones y detonaciones de barrios enteros.

Familiares guardan luto tras enterrar el cuerpo de una persona muerta en un ataque israelí, en un cementerio público provisional en Líbano.
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Israel no da tregua y sigue bombardeando Líbano. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asegura que golpean puntos estratégicos de Hizbulá pero lo cierto es que este fin de semana han arrasado barrios residenciales.

Tras la masacre, el silencio se rompe únicamente con el sonido de las máquinas abriendo camino entre los escombros para encontrar los cuerpos. "Llegué y vi que llevaban a mis suegros a la ambulancia y que estaban buscando el resto de los cuerpos", cuenta Mohammed Harb, pariente de la familia asesinada.

Un ataque israelí sobre la ciudad de Sidón, al sur de Líbano, ha aniquilado a una familia entera de siete miembros. Todos, asesinados por Israel, incluida una niña de tan solo 4 años. "Que Dios los tenga en su gloria. Que Dios bendiga a estos mártires", lamenta Mohammed Harb.

La familia de Mohammed había recibido la orden de evacuación, pero no lograron salir de la ciudad. "Eran desplazados. Lograron escapar de su ciudad natal y este fue su destino", apunta el pariente de la familia asesinada.

Fueron obligados, como muchos otros libaneses, a huir de su hogar para ser asesinados un poco más allá. Es la estrategia del ejército genocida de Netanyahu: la detonación de barrios enteros en pueblos fronterizos del sur.

Básicamente están repitiendo en Líbano el modelo que utilizaron en Gaza. Al igual que con Hamás, Israel acusa a Hizbulá de esconderse y operar en zonas civiles, justificando así sus aniquilaciones. Los bombardeos sobre el sur de Líbano no cesan. Desde que empezó la ofensiva más de 1.400 libaneses han sido asesinados por Israel.

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