Sánchez pide precaución ante la "situación dramática" por los incendios: "Sigamos las indicaciones y evitemos riesgos"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha indicado que han desplegado todos los efectivos para luchar contra la oleada de incendios, asegurando que estarán a su lado "en la emergencia y en la recuperación".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "dramática" la situación de los incendios forestales en España y países vecinos, como Francia. Ha instado a la precaución y seguir indicaciones para evitar riesgos. Antes de presidir una reunión del CECOD, expresó su solidaridad con los afectados y destacó el despliegue de efectivos del Gobierno. Agradeció a las BRIF, UME y servicios de emergencia por su lucha contra el fuego. En Madrid, los incendios en Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias siguen fuera de control. En Castilla y León, nueve incendios están activos, siendo Burgohondo especialmente preocupante. Francia también enfrenta grandes incendios y ha solicitado ayuda de la UE.

El presidente del Gobierno, Pedro, Sánchez, ha calificado este viernes de "dramática" la situación que se está viviendo en distintas provincias españolas y también en comarcas de países vecinos, como Francia, y ha recomendado mucha precaución, seguir las indicaciones y evitar riesgos.

Sánchez ha llamado a la prudencia en un mensaje en la red social X, minutos antes de presidir una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.

"Quiero trasladar toda mi solidaridad con todas las personas que están viendo cómo el fuego calcina sus montes y amenaza sus viviendas", ha escrito el jefe del Ejecutivo, que recuerda que el Gobierno ha desplegado todos los efectivos y asegura que estará a su lado "en la emergencia y en la recuperación".

Un momento que ha aprovechado para reiterar su agradecimiento a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), la Unidad Militar de Emergencia (UME), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Sistema de Protección Civil y a todos los servicios de emergencia que luchan día y noche para frenar el avance de las llamas y extinguir el fuego.

"Mucha precaución. Sigamos las indicaciones y evitemos riesgos", ha pedido el presidente ante unos incendios forestales que están arrasando miles de hectáreas y afectando a diversas poblaciones.

Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas, según fuentes de la Delegación del Gobierno central en la comunidad.

En Castilla y León permanecen activos nueve incendios, cuatro de gravedad, entre los que preocupa especialmente el de Burgohondo (Ávila), con tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas entre este municipio, una urbanización de El Tiemblo y núcleo de turismo rural, lo que ha motivado la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno central, junto con Madrid.

Francia también mantiene este viernes tres grandes incendios forestales activos, dos en la región de Nueva Aquitania (en la bahía de Arcachon y en Las Landas) y un tercero en el departamento mediterráneo de Var (entre Marsella y Niza), mientras las autoridades han solicitado la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea para reforzar el dispositivo de extinción con medios aéreos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.