Micó (Compromís) propone "cambiar a la ministra de Vivienda, a Montero y a Óscar Puente" para llevar a cabo la "remodelación" del Gobierno reclamada por Díaz

La diputada de Compromís en el Congreso defiende que "cualquier persona que esté mínimamente tocada por la corrupción debería estar fuera" y lamenta que Sánchez "perdió una oportunidad muy buena de demostrar que quiere hacer un cambio".

El pasado viernes, tras el estallido de la trama Leire Díez y de casos de acoso sexual en el PSOE, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, pidió a Pedro Sánchez en una entrevista en Al Rojo Vivo "cambiar" el Ejecutivo "de arriba a abajo".

Una propuesta sobre la que ha hablado Àgueda Micó, diputada de Compromís en el Congreso, que argumenta en una entrevista con Antonio García Ferreras que "el presidente perdió una oportunidad muy buena de demostrar que quiere hacer un cambio".

Un cambio que, sostiene, debería conllevar un giro a la izquierda del Ejecutivo y para el que pone sobre la mesa tres nombres: "Yo cambiaría a la ministra de Vivienda (Isabel Rodríguez), que no está haciendo políticas valientes; a la de Hacienda (María Jesús Montero), porque no está dando soluciones a los problemas de financiación para los valencianos, y a Óscar Puente, que continúa empeñado en la ampliación del Puerto de Valencia igual que el Partido Popular".

"Cualquier persona mínimamente tocada debería estar fuera"

Pero Micó no se queda ahí. Defiende la diputada valenciana que "hay un caso de corrupción que afecta al Partido Socialista y cualquier persona que esté mínimamente tocada debería estar fuera".

Al ser preguntada por Ferreras por la frase de Sánchez, que afirmó este lunes que este Gobierno "le renta" a los españoles, Micó asegura que "nos renta apoyar a este Gobierno si el Gobierno apoya a los valencianos y hace políticas valientes". "Lo que nos tenemos que preguntar es para qué sirve este Gobierno, y en eso se tiene que pensar al hacer los cambios", concluye la diputada Águeda Micó en Al Rojo Vivo.

