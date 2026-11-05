Sánchez pide apoyar a Zelenski ante un Putin que quiere "un títere" en Ucrania y "debilitar el proyecto europeo"

¿Por qué es importante? El líder del Ejecutivo ha insistido en que en ese conflicto hay "un agresor y un agredido" y ha llamado a defender a Ucrania por "empatía" pero también para "defender el interés colectivo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este jueves a los países iberoamericanos que apoyen a Ucrania frente al presidente ruso, Vladímir Putin, que busca que "un títere" gobierne el país y "debilitar el proyecto europeo". Así lo ha manifestado durante un encuentro con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes iberoamericanos celebrado en los márgenes de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid.

Sánchez ha reivindicado la defensa de la legalidad internacional y el respeto a la Carta de Naciones Unidas para resolver los conflictos de manera pacífica. En este sentido, ha advertido de que no apoyar la libertad de Ucrania supondría abrir la puerta a la ley del más fuerte frente al derecho internacional. "Pasado mañana podríamos ser cualquiera de los pueblos de las naciones que estamos en torno a esta mesa", ha señalado. A esto ha añadido que este apoyo "no es solamente un ejercicio de empatía, sino también un ejercicio en defensa del interés colectivo, en defensa del interés de cada una de las naciones que estamos aquí presentes".

El jefe del Ejecutivo ha defendido que el respaldo europeo a Ucrania responde también a la protección de los valores sobre los que se construyó la Unión Europea tras la Segunda Guerra Mundial: la paz, la libertad, los derechos y la democracia. Según ha explicado, Putin no solo invade Ucrania porque no reconoce su identidad nacional, sino porque pretende imponer un Gobierno que no defienda los intereses del pueblo ucraniano. Además, ha acusado al mandatario ruso de intentar debilitar los cimientos del proyecto europeo y poner en cuestión la arquitectura de seguridad del continente.

A juicio de Sánchez, el futuro de Ucrania está "íntimamente vinculado" al del proyecto europeo, por lo que ha destacado el compromiso de las instituciones comunitarias con la posible adhesión del país a la Unión Europea. También ha insistido en que en este conflicto "no hay dos actores en un nivel semejante", sino "un agresor y un agredido", por lo que ha reclamado unidad en torno a la causa ucraniana. "Este pueblo, el pueblo español, tiene muy claro que estamos del lado correcto de la historia. Ese lado correcto de la historia es estar contigo, con tu Gobierno y con el pueblo ucraniano", le ha trasladado directamente a Zelenski.

Zelenski, agradecido, pide apoyo para acabar con los "asesinatos en masa"

Por su parte, el presidente ucraniano ha pedido a los líderes iberoamericanos que alcen la voz ante los "asesinatos en masa" que, según ha denunciado, está cometiendo Rusia contra la población de su país. "Todos los días Rusia está matando ucranianos, con bombas, con misiles y con drones. Docenas de personas, todas las semanas", ha afirmado durante el encuentro.

Zelenski, que ha agradecido a Sánchez el apoyo prestado por España durante una guerra que ha calificado de "tan larga y tan terrible", ha destacado que esta es la primera vez que participa en una Cumbre Iberoamericana. Asimismo, ha subrayado la importancia de que el respaldo internacional a Ucrania se mantenga firme.

Además, ha solicitado a los países iberoamericanos ayuda "lo antes posible" para mantener operativos los sistemas energéticos de Ucrania ante los continuos ataques rusos. Para ello, ha pedido que faciliten el contacto con sus empresas y productores para conseguir suministros esenciales. Entre ellos, ha mencionado transformadores, cables, equipos electrónicos modernos y generadores de diésel y gas.

Ante los representantes de los veintidós países iberoamericanos, Zelenski ha señalado que hay compañías en España y Latinoamérica que pueden contribuir a cubrir estas necesidades. En concreto, ha citado el interés de Ucrania por obtener transformadores de Brasil, México, Argentina y Colombia; cables de Chile, y equipos eléctricos y generadores de España. "Lo siento porque estoy hablando muy en detalle, pero es que esto es importante, necesitamos que sean equipos compatibles con nuestra red eléctrica y lo necesitamos rápidamente", ha explicado.

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