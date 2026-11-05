Sánchez reclama explicaciones a Feijóo por el presunto intento de soborno a Koldo para obtener información contra el Gobierno

Los detalles Sánchez asegura que los detenidos por la UCO en el marco del caso Koldo no tienen "nada que ver" con él, subrayando la "total colaboración" del Gobierno con la justicia. El PSOE está planteando acciones legales ante las declaraciones de Koldo sobre el supuesto intento de soborno.

Pedro Sánchez ha exigido explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por un supuesto intento de soborno del abogado del partido al exasesor ministerial Koldo García, condenado por el caso mascarillas, para obtener información que dañe al Gobierno. Según García, el abogado del PP, Alberto Durán, le ofreció pagar sus gastos de defensa y un millón de euros a cambio de información para derrocar a Sánchez. Sánchez, en una rueda de prensa tras la XXX Cumbre Iberoamericana, se ha desmarcado de los detenidos por la UCO en el caso Koldo, reafirmando la colaboración del Ejecutivo con la Justicia.

Pedro Sánchez ha exigido explicaciones este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por el supuesto intento de soborno del abogado de los populares al exasesor ministerial Koldo García —condenado por el caso mascarillas— a cambio de información para dañar al Gobierno.

"Al igual que nos exigen explicaciones, creo que ante estas acusaciones tan graves que se están vertiendo sobre el Partido Popular, el señor Feijóo tendría que dar alguna explicación", ha dicho al respecto. Así se ha expresado el presidente del Gobierno en la rueda de prensa posterior a la XXX Cumbre Iberoamericana.

Koldo García ha declarado en la 'Cadena SER' que el abogado del PP en los casos que señalan al PSOE y al Gobierno, Alberto Durán, le ofreció pagar sus gastos de defensa y un millón de euros adicionales —a través de la empresa editora de OkDiario— a cambio de facilitar información para derrocar a Pedro Sánchez. Asimismo, ha afirmado haber mantenido dos reuniones con Durán.

En declaraciones a laSexta, fuentes de Moncloa han criticado que el PP "exige todos los días por cualquier cosa que sale en prensa". Por eso, han afirmado, "tiene que dar explicaciones": "Hay una factura y el abogado del PP no ha negado esas reuniones. La acusación es muy grave, habría podido influir en un testimonio con la voluntad de derrocar al Gobierno", han subrayado. Según han explicado, se están planteando acciones legales ante los audios de Koldo.

Se desmarca de los detenidos

Sánchez se ha desmarcado además de los detenidos este jueves por la UCO en el marco del caso Koldo, afirmando que no tienen "nada que ver" con él, y ha subrayado la "total colaboración" del Ejecutivo con la Justicia. El socialista se refería al operativo de la Guardia Civil en el que han sido detenidas seis personas, entre ellas Cristian Corvillo, el empresario que condujo su vehículo durante las primarias de 2017.

En el operativo también se ha registrado la casa del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que se encuentra actualmente en prisión y ha acudido a la sede de Adif para solicitar documentación. Los detenidos ya han salido en libertad, ya que se trataba de arrestos durante los registros. "Ninguna de esas personas tienen nada que ver conmigo", ha subrayado el presidente.

Ha precisado que aún no ha podido conocer los detalles de la investigación, pero ha apuntado a que "parece" que no es "nada nuevo" sino un caso "que ya lleva siendo investigado por parte de la Justicia unos cuantos años".

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