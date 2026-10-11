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Trump anuncia un "alto el fuego energético" con efecto inmediato entre Rusia y Ucrania

El contexto Este mismo domingo Volodímir Zelenski había ofrecido dejar de atacar las refinerías de petróleo rusos, como pide EEUU, a cambio de que Rusia cese los ataques contra la infraestructura energética de su país.

Zelenski, Putin y Trump acercan posturas Zelenski, Putin y Trump acercan posturaslaSexta.com
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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este domingo un "alto el fuego para la energía" y con efecto inmediato en la guerra que libran Ucrania y Rusia por el que ambas partes renunciarían a atacar las instalaciones petroleras y eléctricas de la otra.

"Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania", ha afirmado Donald Trump en un mensaje publicado en redes sociales. "Las dos partes han accedido. ¡No lo rompáis!", ha remachado.

Este mismo domingo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había ofrecido dejar de atacar las refinerías de petróleo rusos, como pide Estados Unidos, a cambio de que Rusia cese los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

"Ucrania estaría dispuesta a parar los ataques contra las refinerías rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética. Cualquier medida de desescalada debe ser mutua y con garantías reales", ha afirmado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales. El ucraniano considera que "el verdadero motivo para la guerra Europa es Rusia y solo Rusia". "Es factible cesar hoy mismo los ataques contra el sector energético, pero Putin no quiere hacerlo", ha señalado.

El mandatario ucraniano, que fue cuestionado el sábado por su principal aliado, Trump, ha adelantado que mantendrá este mismo domingo nuevos contactos con sus aliados europeos. "Todos los días nos coordinamos a varios niveles y trabajamos en nuevos paquetes defensivos, principalmente de defensa aérea y de munición para la aviación", ha planteado.

"Algo nuevo" para los ucranianos

Tras conocer este alto el fuego, el líder ucraniano ha manifestado su sorpresa por el anuncio por parte del presidente estadounidense, pero ha expresado su disposición a cumplirlo si Moscú hace lo propio.

"El anuncio de alto el fuego ha sido algo nuevo para mí, pero si los rusos están de acuerdo con un alto el fuego para la energía, Ucrania también", ha afirmado Zelenski en declaraciones al periodista de los medios estadounidenses CNN y Axios Barak Ravid.

"Si el presidente Trump lo ha negociado con Putin, por favor decidnos cuándo empieza el alto el fuego. Estamos listos y vamos a aceptarlo", ha añadido.

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