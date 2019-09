Albert Rivera considera una "tomadura de pelo" la respuesta de Pedro Sánchez a su propuesta: "Es mentira que el PSOE esté cumpliendo con las tres condiciones planteadas y además rechaza una reunión con la oposición para abordar esa solución de Estado. Los españoles saben cuál es la realidad", dicen en Ciudadanos.

Rivera ha hablado esta mañana con Sánchez en esa ronda de llamadas del candidato socialista con los principales líderes antes de su audiencia con el rey esta tarde. Tras esa conversación, el presidente en funciones le ha remitido por escrito la posición del PSOE respecto a esos tres puntos que exige cumplir Ciudadanos.

Rivera dice que es "mentira" que el PSOE esté cumpliendo sus condiciones en materia económica, Navarra y Cataluña.

Las condiciones de Ciudadanos

El líder de Ciudadanos insiste en que Navarra gobierna el PSN en coalición con los nacionalistas de Geroa Bai "y el apoyo de Bildu. Exigimos a Sánchez que rompa ese pacto y acepte una mesa de negociación de Navarra Suma con el PSN para formar un gobierno constitucionalista en la comunidad".

En Cataluña "los políticos separatistas están redoblando su desafío, con Torra llamando a atacar al Estado y a la desobediencia en caso de que el Tribunal Supremo condene a los golpistas. Destacados dirigentes del PSOE han defendido que se les indulte si finalmente son condenados".

Exigen a Sánchez que se comprometa por escrito a que no los indultará " (cosa que no ha hecho hasta ahora) y que forme una mesa con Ciudadanos y el PP para abordar la planificación de la aplicación del artículo 155 en Cataluña".

Sobre el programa económico de Sánchez, dice Ciudadanos que recoge una subida del gasto de 30.000 millones de euros y subidas de impuestos a las familias y a los autónomos "que supondrían un obús contra el bolsillo de millones de españoles y para la economía de la nación en un momento crítico. Exigimos que renuncie a dichas subidas de impuestos y del gasto".

El 'no' a la investidura

En resumen, añaden, la respuesta de Pedro Sánchez "no está a la altura de un candidato a la presidencia del Gobierno de España. Es una colección de mentiras. Los españoles saben qué es lo que está haciendo el PSOE en Navarra, qué es lo que está haciendo PSOE en Cataluña y cuál es el programa económico de Sánchez".

"La respuesta de Sánchez no está a la altura de un candidato a la presidencia (...) Que recapacite y rectifique".

Por todo ello, Rivera le exige que, si quiere acabar con esta situación de bloqueo, "recapacite y rectifique, vire hacia el constitucionalismo y esté a la altura de los españoles". "En caso de que no rectifique y no se comprometa con esta solución de Estado, el voto de Ciudadanos seguirá siendo NO a su investidura", concluye.

Sánchez garantiza por escrito que cumple los tres puntos

Pedro Sánchez le había transmitido por escrito a Alberto Rivera que el PSOE cumple ya con cada uno de los tres puntos que Ciudadanos exige para abstenerse en su investidura.

Le ha enviado una carta encabezada un "Querido Albert" redactado a mano en el que, irónicamente, le agradece su "tardía comunicación" para facilitar una solución de Estado. Asegura que no existe impedimento alguno para su abstención y que la defensa de la Constitución rige en Cataluña, Navarra y en toda España.

Sánchez ironiza con la "tardía comunicación" de Rivera para facilitar "una solución de Estado".

De Navarra, dice que hay un Gobierno del que no forma parte Bildu, que no existe ningún acuerdo con esta formación. De Cataluña, dice que "no tenga duda de que este gobierno no vacilaría" para garantizar la integridad territorial como ya demostró, recuerda, cuando, junto a Ciudadanos, apoyo al Partido Popular en la aplicación del 155. Sobre la política económica, asegura que en su programa ya se contempla aliviar la carga fiscal de trabajadores y clase media.

Recalca su firme compromiso con la Constitución y las leyes. Y dice que si esas son sus inquietudes, no debería existir ningún problema y contribuir "desde la oposición, al desbloqueo político".