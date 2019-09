Este lunes Albert Rivera lanzó una oferta in extremis al PSOE: dar su abstención en la investidura a cambio de tres compromisos relacionados con Cataluña, Navarra y política económica. Entonces, Pedro Sánchez aseguró que "no hay ningún obstáculo real para que el Partido Popular y Ciudadanos se abstengan" en la investidura.

Tras estas declaraciones, este martes Albert Rivera ha enviado una carta al PSOE para detallar su propuesta y pedir una reunión urgente con Pedro Sánchez. "Hemos enviado una carta urgente para reunirnos con Sánchez y tratar de sacar a España de la situación límite en la que nos ha puesto", ha señalado en su cuenta de Twitter la formación naranja.

Además, el líder de Ciudadanos ha dicho en una entrevista en 'El Programa de Ana Rosa' que "Pedro Sánchez nos ha llevado al límite, no ha conseguido un acuerdo con sus socios y ante esa tesitura, en Ciudadanos pensamos que hay que moverse para intentar evitar las elecciones y poner el país en marcha".

Por su parte, Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos en el Congreso, ha confirmado en una entrevista en 'Onda Cero' que su partido ha enviado esta carta. Aunque ha asegurado que siguen "pensando que Pedro Sánchez no es un socio de fiar y no se puede llegar a un acuerdo de investidura con él".

"No hacemos un gobierno con Sánchez de largo plazo porque de él no se puede fiar nadie, pero no creo que le estemos regalando la investidura", ha destacado la dirigente de Ciudadanos, que también ha señalado que ellos no piden "ni ministerios ni vicepresidencias, sino que es una solución de estado en una situación extrema", haciendo alusión a las negociaciones de Unidas Podemos y PSOE.

José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones, también se ha pronunciado sobre la propuesta de Ciudadanos. En una entrevista en 'RNE' ha señalado que "esto indica que hay tema para hablar y el presidente siempre está dispuesto a hablar". "Si esto es una cuestión sincera y real no hay ningún problema en abordarlo", ha apuntado.