Albert Rivera ha centrado su primera intervención en el Congreso en Cataluña, coincidiendo con la celebración de la Diada. Y ha pedido a Pedro Sánchez que exija al president de la Generalitat, a Quim Torra, que acate la Constitución y que se no lo hace, que aplique el artículo 155 de la Constitución. "Un presidente de una nación no puede esconderse debajo de la mesa cuando alguien llama al desacato", ha dicho el presidente de Ciudadanos.

Pide al presidente en funciones que "a pesar de nuestras diferencias, seamos capaces de aplicar el 155 y pedirle a Torra que retire sus palabras y vuelva al cauce constitucional". "No es un derecho, es su obligación como presidente de la nación. Le pido que suba a esta tribuna y que diga que va a aplicar el 155", ha añadido.

Rivera también ha lamentado que la Diada, que se celebra este miércles, "no sea un fiesta de todos los catalanes y se haya convertido en una fiesta privada". "Y usted dice que ojalá sea de todos. ¿Cómo que ojalá¡?", la ha replicado a Sánchez. "Son sus socios, usted no es un comentarista de la realidad, tiene que hacer cumplir la Constitución y las leyes".

"¿Acaso no escuchó lo que dijo Torra llamando al desacato?", le ha recordado al presidente en funciones, en referencia al momento que se conozca la sentencia del procés. "Un presidente no puede meterse debajo de la mesa cuando se llama al desacato". "Torra y Otegi se pasean por la Diada como quieren. Ese es el plan de Sánchez. Esa no es la España que queremos. Usted tiene que hacer cumplir la Constitución", ha insistido.