Del "perdón" al enfrentamiento con las víctimas: la evolución del consejero de Sanidad de Andalucía en cuestión de días

Los detalles En sus 11 días como representante de la salud andaluza, son dos las investigaciones abiertas en la Fiscalía, y, en ese tiempo, Antonio Sanz ha pasado de la comprensión a atacar a las mujeres afectadas.

El número dos de Juanma Moreno, Antonio Sanz, tomó las riendas de una Consejería de Salud renombrada de Sanidad anunciando más recursos en su intento por zanjar una crisis que pensó que no seguiría escalando: "Más de 100 millones de euros de inversión".

Sin embargo, este martes, Amama se presentó en los juzgados denunciando el borrado y la manipulación de mamografías. "En ningún caso se ha eliminado por parte del SAS ninguna prueba", defendió entonces el consejero, quien pasó en ese momento al choque.

"Le digo a la Asociación de Mujeres que por favor deje de lanzar infundios", reclamó Sanz, señalando a las víctimas y desacreditándolas: "Yo no sé cómo se puede presentar una denuncia sin ninguna prueba", declaró.

Pese a ello, esa misma tarde el Servicio Andaluz de Salud confirmó que se estaban produciendo incidencias técnicas. "Hemos pedido perdón. Yo lo vuelvo a hacer de nuevo y lo haré siempre", manifestó el líder de la Consejería de Sanidad.

Con todo, la polémica estalló en el Parlamento de Andalucía. "Yo lamento esa incidencia, pero el día anterior la tuvo Amazon, o también con el concierto de La Oreja de Van Gogh", defendió.

En sus 11 días como consejero, son ya dos las investigaciones abiertas en la Fiscalía, 11 días en los que ha pasado de la comprensión al enfrentamiento con las víctimas.

