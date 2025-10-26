Ahora

Escándalo

Así explotó la crisis de los cribados: de afirmar que había "cuatro casos" a pedir la dimisión de la exconsejera

Los detalles La polémica estalló el pasado 29 de septiembre, cuando al menos 13 mujeres andaluzas denunciaron que podrían estar sufriendo cáncer de mama pero que no se les habría informado.

magen de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández
Una de las grandes protagonistas del escándalo de los cribados del cáncer de mama, que explotaba hace tan solo un mes en Andalucía, es la ya exconsejera de Salud, Rocío Hernández, quien pasó de informar que se trataba de "cuatro casos" a dimitir.

Sin embargo, para Hernández el problema era mucho menor: "A mí se me han informado de cuatro casos", afirmaba el día siguiente, jornada en la que el defensor del paciente llevó el caso a la Fiscalía.

Hasta dos años de retrasos

"Me hubiera gustado que la Asociación nos hubiera comentado esto a nosotros antes de llevarlo a la Fiscalía", confesaba también la exconsejera. En paralelo, horas después cambiaban las tornas y aseguraban en el Parlamento que había retrasos de hasta dos años en los diagnósticos.

De esta manera, intentó quitar aún más hierro a esta gravísima situación afirmando que las afectadas son pacientes "de bajo riesgo". Cuatro días después, los casos se habían disparado a más de 2.000 convirtiendo esta situación en una de las mayores crisis sanitarias que se recuerdan en España.

Mientras afectadas y familiares pedían que Hernández abandonara su puesto, esta insistía en que "eso sería lo fácil" y que no pensaba sucumbir. Días después, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comunicaba que había aceptado la dimisión. Todo ello ocurrió en menos de 10 días, jornadas marcadas por el miedo, la negación, el silencio y la furia de miles de mujeres que aseguran que la manifestación de este domingo "solo es el principio".

