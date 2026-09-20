Sánchez dice que el Gobierno "va a poner todos los recursos para devolver la normalidad" a Ceuta frente a la "oposición destructiva" de PP y Vox

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha asegurado que la crisis migratoria ha mostrado una "nueva deslealtad" de PP y Vox, que están anclados en el pensamiento de "cuanto peor mejor".

Pedro Sánchez ha criticado la postura del PP y Vox ante la crisis migratoria en Ceuta, acusándolos de mantener una "oposición destructiva" que busca perjudicar a España. Durante su intervención en la Fiesta de la Rosa del PSC en Gavá, Sánchez afirmó que cada crisis revela la deslealtad de estos partidos, destacando que el Gobierno ha implementado el mayor escudo social y económico en la historia de Ceuta. Mientras tanto, Alberto Núñez Feijóo, desde Badalona, criticó al Gobierno por su gestión migratoria, calificándola de insostenible y desordenada, y defendió que el PP ha hecho visible la importancia de Ceuta y Melilla en Europa.

Pedro Sánchez tiene claro que no puede contar con la "oposición destructiva" de PP y Vox para solventar la crisis migratoria de Ceuta. Y si adoptan esta postura, asegura, es porque "quieren que le vaya mal a España".

Así lo ha aseverado el presidente del Gobierno durante su intervención en la Fiesta de la Rosa que da comienzo al curso político del PSC en Gavá (Barcelona). Desde allí, Sánchez asegura que "cada nueva crisis" muestra "una nueva deslealtad del PP y de Vox".

"Quieren que le vaya mal a España. En esta crisis fronteriza (de Ceuta) hemos puesto el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta. Dando una respuesta digna a las personas que están sufriendo", ha sentenciado.

Porque Sánchez ha aseverado que ese es el compromiso de este Gobierno: "Ceuta saldrá a delante a pesar de esta opción destructiva que solo quiere la foto de la crisis, pero que no quiere ayudar a resolverla. Siempre la misma letanía. Cuanto peor mejor".

Feijóo responde desde Badalona

Casi de manera simultánea, el líder del Partido Popular estaba realizando una intervención en Badalona. Y Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a incidir que "el principal problema de nuestro país es que todo está orientado a un proyecto personalísimo".

Respecto a Ceuta, el 'popular' ha cuestionado la deriva del Gobierno: "Que un país pueda sostener una economía apoyándose en la irregularidad no tiene un sentido. Que sea más fácil entrar de forma irregular que con un contrato de trabajo es un sinsentido. Si la gente llega sin control y regalan la nacionalidad a millones de personas, es un sinsentido".

"Qué país puede garantizar la convivencia si entra quien quiere, como quiere y se mantiene como quiere. Es mucho más sencillo de lo que lo quieren hacer. Vivir en España tiene derechos, pero también deberes. Hay que llegar de forma ordenada, aportar y cumplir la ley", ha añadido Feijóo.

Además, ha tirado de ironía asegurando que los que están gestionando Ceuta son los que "quieren dar lecciones de seguridad, ley, humanidad y orden": "Es terrible que la gente que cumple cada vez que hay un problema el Gobierno los abandona".

Por ello, ha querido sacar pecho que gracias al PP, "la inmensa mayoría de los europeos saben que Europa no finaliza en Andalucía, sino que empieza y acaba en Ceuta y Melilla".

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