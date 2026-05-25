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Tras el informe de la UCO

El PSOE asegura que "la verdad se abrirá paso" en la "persecución" a Begoña Gómez

Los detalles Los socialistas reiteran su defensa de la mujer del presidente del Ejecutivo, a la que el juez Peinado planteó juzgar con jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

Imagen de archivo de Begoña Gómez

El PSOE ha asegurado que "la verdad se abrirá paso" después de "dos años de persecución y acoso" a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Una reacción que se produce tras la publicación de un informe de la UCO que no ve irregularidades en la creación de la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense.

A ojos del partido, según una publicación de la red social 'X', no se ha producido ningún enriquecimiento ilícito, movimientos sospechosos en sus cuentas o anomalías en la gestión de la cátedra. "Lo que hay es una persona honesta", han manifestado los socialistas, para quienes se ha tratado de "destruir" la vida de Gómez con el objetivo de "atacar" al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Sobre esta cuestión, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha restado importancia a los 17.000 euros que, de acuerdo a los agentes de la Guardia Civil, Begoña Gómez habría facturado con este proyecto. "Me callo porque si digo lo que pienso...", ha sentenciado también en 'X'.

El informe de la UCO, que forma parte del proceso que investiga a Gómez por varios delitos de presunta corrupción, dice que la información bancaria analizada "concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales de Begoña Gómez", según el documento de la Guardia Civil al que ha tenido acceso laSexta.

No obstante, los investigadores también señalan que algunos contratos de la cátedra que codirigió Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se hicieron "al margen del procedimiento establecido en la normativa" y de manera "premeditada".

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, asegura que Gómez es "inocente", en un mensaje publicado después de que se conociera el citado informe. "Y al Gobierno se llega con votos, no con atajos. La verdad se abrirá paso", indica a continuación.

De este modo los socialistas reiteran su defensa de la mujer del presidente del Ejecutivo, a la que el juez Juan Carlos Peinado planteó juzgar con jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

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