Ainhoa Martínez reflexiona sobre una posible moción de censura: "PNV tiene mucho poder territorial que retener gracias a pactos con el PSOE"

La periodista de 'ABC' asegura que los aliados del Gobierno "le están enseñando la puerta de salida" a Pedro Sánchez, aunque considera improbable que prospere una moción de censura liderada por el PP.

Ainhoa Martínez, periodista de 'ABC', analiza en Al Rojo Vivo el escenario político abierto tras la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la posibilidad de que prospere una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Durante su intervención, Martínez asegura que los socios parlamentarios del Ejecutivo "le están enseñando la puerta de salida a Pedro Sánchez, pero todavía no se la abren", en referencia a las crecientes presiones sobre el presidente. A su juicio, los aliados del Gobierno están poniendo sobre la mesa fórmulas como una cuestión de confianza o incluso un adelanto electoral, aunque sin dar el paso de respaldar una moción de censura.

La periodista fue más allá al señalar que no es la primera vez que el Partido Nacionalista Vasco traslada al Ejecutivo la sensación de que la legislatura "está agotada", especialmente ante las dificultades para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, subraya que apoyar una moción de censura supondría "un salto cualitativo" para los socios del Gobierno.

"Nadie quiere darle la mano a Feijóo y menos si la aritmética depende de Vox", afirma. En ese sentido, destaca que el "PNV tiene mucho poder territorial que retener gracias a pactos con el PSOE", un factor que, según explica, dificulta cualquier apoyo a una moción de censura.

Aun así, deja abierta la incógnita sobre cuánto tiempo podrán sostener los socios su apoyo a Sánchez: "Habrá que ver qué más aparece sobre la mesa y hasta cuándo les compensa más mantenerle que soltarle la mano". Según concluye, retirar el respaldo al presidente implicaría inevitablemente facilitar la llegada de Feijóo a La Moncloa, un escenario que, a día de hoy, considera improbable.