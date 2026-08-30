Los centros de datos, otro motivo de desgaste para Trump: el 61% de estadounidenses está en contra de que los construyan cerca de sus casas

Los detalles Las protestan son tan potentes que el gobernador de Texas ha pasado de decir que su estado sería el "centro neurálgico" de estos edificios a decir que las tecnológicas están "cavando su propia tumba".

España inicia esta semana el proceso para regular los centros de datos, esenciales para el funcionamiento de Internet y la Inteligencia Artificial. En Estados Unidos, estos espacios han generado controversia debido a su impacto social y ambiental, con el 61% de la población en contra de su construcción cerca de sus hogares. Esto ha llevado al bloqueo o retraso de 75 proyectos valorados en 130.000 millones de dólares. María Prado de Greenpeace España destaca la necesidad de evaluar los impactos más allá del ambiental. A pesar de las protestas, Donald Trump defiende estos centros para no perder la carrera contra China. En España, el Gobierno ha propuesto un real decreto para hacerlos sostenibles.

Durante esta próxima semana, España empieza con el proceso para regular los centros de datos, esos lugares donde se almacena todo lo que encontramos en internet.

Algo que en Estados Unidos ha generado polémica. Los estadounidenses están en pie de guerra con estos espacios: allí hay grandes movilizaciones por el impacto social y medioambiental que pueden tener.

De hecho, el 61% de estadounidenses está en contra de que construyan centros de datos cerca de sus hogares.

Y eso ha hecho que, solo en los primeros meses de 2026 hayan conseguido bloquear o retrasar al menos 75 proyectos con un valor de 130.000 millones de dólares.

Porque sí, gracias a estas enormes plantas Internet y la Inteligencia Artificial pueden funcionar, pero el impacto que dejan es muy grave.

"La pregunta no es sólo qué impactos ambientales tienen, que son muchos y evidentes, de cuánta agua se necesita y cuánta energía. Donde tenemos que ser conscientes es en el resto de impactos. ¿Para qué es este uso de los centros de datos? ¿Qué proyectos van a alimentar detrás? ¿Para quién? ¿Quién va a tener el control? ¿Quién se beneficia?", apunta María Prado, portavoz de energía, clima y movilidad de Greenpeace España.

Sin embargo, Donald Trump sigue defendiendo estos centros pese a las protestas: "Estamos a la vanguardia y queremos que siga siendo así".

Todo por no perder la carrera contra China y por ello prefiere continuar alimentando esta burbuja: "En España tenemos solicitados del orden de 12 veces más de lo que tenemos capacidad y hay una burbuja especulativa que de momento no estamos pagando y que cuando se pinche empezaremos a ver las consecuencias".

El coste político es ya evidente. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha pasado de decir que su estado sería "el centro neurálgico de los centros de datos de Inteligencia Artificial a nivel mundial" a decir que las tecnológicas "están cavando su propia tumba".

Y, en Nueva York, han suspendido la construcción de centros durante, al menos, un año.

Aquí, en España, el Gobierno acaba de sacar a audiencia pública un real decreto que aspira a regular los centros de datos para que sean sostenibles.

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