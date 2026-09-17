Sánchez desafía a Trump: celebra que Canadá pueda ser el primer "miembro asociado" de Europa pese a la pataleta de EEUU

Los detalles El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la propuesta hecha por Von der Leyen de convertir a Canadá en socio comercial. Ante las críticas de Estados Unidos, Sánchez ha publicado una imagen que aúna la bandera de la UE con la canadiense.

La alianza entre Europa y Canadá se fortalece y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, ha mostrado su apoyo compartiendo en redes sociales una imagen simbólica: la bandera europea con la hoja de arce, emblema de Canadá. Este gesto no solo acerca a España y Canadá, sino que también desafía al presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha reaccionado negativamente al posible estatus de "miembro asociado" de Canadá en la UE. Trump ha criticado a Canadá y amenazado con imponer aranceles elevados a Europa si se concretan estas nuevas asociaciones comerciales, mientras Sánchez celebra la propuesta europea.

La alianza Europa-Canadá está cada vez más cerca y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido mostrar su apoyo a este plan. Lo ha hecho compartiendo un mensaje en redes sociales sin texto, pero con una imagen que dice y mucho: es la bandera europea con la hoja roja de arce. El símbolo por excelencia de Canadá.

Así, Sánchez no solo arrima posturas con los canadienses. Porque esta fotografía es también un desafío a Trump, a su última pataleta y amenaza al enterarse de este nuevo movimiento geopolítico.

Porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a estar enfadado con el mundo en general y con la Unión Europea y Canadá en especial. Estos son sus dos nuevos enemigos, al menos en el plano económico y comercial, de Trump. No ve con buenos ojos precisamente que Canadá pueda convertirse en el "miembro asociado" de la UE.

Todo porque este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha ofrecido al país liderado por Mark Carney pasar a ser un "miembro asociado", el primero. Una propuesta que Carney ya ha celebrado, asegurando que supone "un enfoque único y positivo, aprovechando nuestras fortalezas comunes y basándonos en valores compartidos". Y claro, a Donald Trump no le ha gustado nada que puedan tener nuevas asociaciones comerciales.

Por ello, no ha dudado en criticar a Canadá una vez más. Tras intentar absorber al país como un Estado más, Trump pasó al ataque directo y, ahora, asegura que Canadá no merece la pena como socio. "Me parece ridículo. Miren, todo este asunto con Canadá", ha dicho el presidente de EEUU.

"Canadá ha sido un pésimo socio comercial. Y si lo hacen, sí creo que es un acto hostil; les impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa en muchos productos", ha continuado implementando su habitual táctica de amenazar para convencer, para conseguir lo que quiere.

Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha celebrado la propuesta de la UE a Canadá. De hecho, ha publicado en sus redes sociales una imagen que habla por sí misma: la de la bandera de la Unión Europea, pero con un añadido, con la hoja roja de la bandera de Canadá.

Mientras tanto, Donald Trump insiste. "Si Europa lo hace con mala intención, les impondremos aranceles muy fuertes a Europa". Incluso ha hablado de romper toda relación comercial.

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