"Serios aranceles" contra Europa: la amenaza de Trump si Canadá se asocia con la UE

El contexto La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó, ante el Parlamento Europeo, "abrir la puerta" para que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE, una fórmula que permitiría estrechar la cooperación entre ambas zonas.

Donald Trump ha amenazado con imponer grandes aranceles a Europa o incluso dejar de comerciar con el bloque si Canadá es nombrada miembro especial de la Unión Europea (UE). En una rueda de prensa en Carolina del Norte, Trump calificó la eventual integración de Canadá a la UE como un "acto hostil". Por su parte, Ursula von der Leyen propuso ante el Parlamento Europeo que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE, para estrechar la cooperación en áreas como tecnología y defensa. Aunque Canadá no busca ser miembro de la UE, el primer ministro Mark Carney ha expresado interés en una "alianza única". La propuesta requiere el respaldo de los 27 Estados miembros de la UE.

Donald Trump ha amenazado este miércoles con imponer grandes aranceles a Europa o incluso, con directamente dejar de comerciar con el bloque, si Canadá es nombrada miembro especial de la Unión Europea (UE).

El presidente de los EEUU aseguró, en una rueda de prensa, en Carolina del Norte que la eventual integración de Canadá a la UE sería un "acto hostil" y amenazó así con imponer "serios aranceles" para frenar a Europa.

De este modo, afirmó: "Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial" y cuestionó, por ende, la posibilidad de que el país norteamericano estreche sus vínculos con la UE.

Por su lado, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteó, también este mismo miércoles ante el Parlamento Europeo, "abrir la puerta" para que Canadá se convierta en el primer "miembro asociado" de la UE, una fórmula que permitiría estrechar la cooperación entre ambas zonas en áreas como tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

La propuesta se produce después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, aclarara el domingo que su Gobierno no busca que Canadá se convierta en miembro de la UE, sino en impulsar una "alianza única" con el bloque basada en valores, prioridades e intereses compartidos.

El estatus de "miembro asociado" no existe actualmente como categoría en los tratados de la UE, por lo que su eventual creación requeriría negociar sus condiciones y contar con el respaldo de los 27 Estados miembros.

Canadá y la UE ya mantienen acuerdos comerciales y de cooperación en defensa, en un proceso de acercamiento que se ha intensificado ante las tensiones comerciales con EEUU.

La iniciativa cuenta además con un amplio respaldo entre los canadienses, una encuesta de Abacus Data divulgada el lunes señala que el 81 % apoya una mayor integración con la UE sin que Canadá se convierta en miembro del bloque, mientras que el 80 % respalda profundizar la cooperación estratégica en política exterior, defensa y economía.

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