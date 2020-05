A horas de que se vote en el Congreso la prórroga del estado de alarma, y sin los apoyos aún asegurados, Pedro Sánchez esta tarde en la sesión de control al Gobierno en el Senado ha insistido en que "la medida que está acabando con el coronavirus es el confinamiento, y el poder del Gobierno para restringir la movilidad (...) es con el estado de alarma".

El presidente del Gobierno respondía así al portavoz del PP, Javier Maroto, que había asegurado justo antes que había otras herramientas y que si quiere prolongar el estado de alarma "es para protegerle a usted, que está atrapado, a lo que Sánchez ha respondido: "El único instrumento que permite al Gobierno de España restringir la movilidad para detener los contagios, salvar vidas y defender a los ciudadanos es la prórroga del estado de alarma".

Ante el rechazo del Partido Popular a apoyar la prórroga, que estaría en vigor hasta el 24 de mayo, el presidente le ha dicho que "se espera de los dos principales partidos del país un acuerdo para prorrogar el estado de alarma": "Hay que dar seguridad y certidumbre, no podemos jugar con experimentos de los que desconocemos su eficacia", ha dicho, por su parte, a la portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, Sánchez ha pedido el apoyo de Cs mañana.

Sánchez, al PP: "Se espera de los dos principales partidos del país un acuerdo para esa prórroga del estado de alarma".

Contactos con el PNV y Ciudadanos

El Ejecutivo continúa buscando apoyos para la cuarta prórroga del estado de alarma que lleva este miércoles al Congreso y cuya aprobación no tiene aún asegurada. Trabajan con el 'no' del Partido Popular, que aún no se ha pronunciado expresamente, y en las últimas horas desde Moncloa han intensificado los contactos y negociaciones con PNV y Ciudadanos.

Los nacionalistas vascos exigían que el nuevo estado de alarma incorpore un mecanismo de pacto con las autonomías y desde el Gobierno central han tomado nota. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el nuevo decreto se adapta a la nueva situación: "Está en los mismos términos de los decretos anteriores con una única cuestión que adaptamos a la nueva etapa: refuerza los mecanismos de cogobernanza con las Comunidades Autónomas".

Illa: "El decreto se adapta a la nueva situación. Refuerza los mecanismos de la cogobernanza con las CCAA".

Illa, que ha reiterado a lo largo de la comparecencia en numerosas ocasiones que es "imprescindible" mantener este instrumento, ha destacado que la petición que se votará este viernes "pone en valor la participación de las Comunidades Autónomas con arreglo a principios de cooperación y colaboración".

El Gobierno quiere asegurarse así con el voto favorable de los seis diputados del PNV, al igual que busca hacerse con el voto en verde de Ciudadanos. Sin embargo, la ministra de Hacienda ha rechazado desvincular las ayudas económicas del real decreto como exigía como condicionante de su apoyo la líder de la formación, Inés Arrimadas, en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Las medidas económicas continuarán vinculadas

Montero ha recordado que el Gobierno ha desarrollado medidas que tenían vigencia el mismo periodo que el estado de alarma y, por tanto, "si decae el estado de alarma de forma automática decaen todos los beneficios en materia económica".

La ministra de Hacienda ha reiterado que la prórroga es imprescindible para el sector sanitario y que tiene repercusiones en las medidas económicas de las que se están beneficiando los afectados por la crisis derivada de la infección.

Montero ha defendido que el Gobierno ha contado "con la práctica unanimidad de los grupos políticos para la aprobación de los decretos" pero ha reconocido "cierta envidia" hacia otros países, en los que el Gobierno cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición.

El Gobierno necesita más 'síes' que 'noes' para sacar adelante la prórroga, y de momento, están confirmados los votos favorables de PSOE (120), Unidas Podemos (35) PRC (1), Teruel Existe (1), Compromís (1) y Más País (2), que suman 160 votos.

En la abstención se han situado BNG, que cuenta con un diputado, la diputada de Coalicición Canaria y los cinco diputados de Bildu, que por primera vez separarán su voto de ERC, que este lunes anunció que votaría en contra.

A los 13 diputados de ERC, se suman los 8 de Junts per Catalunya, los dos de la CUP, y los 53 de Vox, sumando un total de 75 votos en contra. Ante este escenario, los 6 votos de PNV y los 10 de Ciudadanos son imprescindibles .