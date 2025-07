El Gobierno de Murcia vuelve a ceder ante las amenazas de Abascal y no comprará viviendas para acoger a menores migrantes

Los detalles El líder de Vox, Santiago Abascal, ha amenazado a López Miras con tumbar sus presupuestos si no retiraba la partida dedicada a la compra de pisos tutelados. Una hora más tarde, el Ejecutivo regional ha anunciado la supresión de esos fondos.

El Partido Popular (PP) de Murcia ha cedido ante la presión de Vox, liderado por Santiago Abascal, retirando la partida presupuestaria destinada a pisos de acogida para menores tutelados. Aunque inicialmente el acuerdo entre ambos partidos no contemplaba estos fondos, el Gobierno murciano los había incluido en su presupuesto, lo que desató la amenaza de Abascal de dejar al PP en minoría en la Asamblea de Murcia. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, anunció la revocación de la adquisición de viviendas. El PSOE ha criticado esta decisión, calificándola de "sumisión total" del PP ante Vox, recordando tensiones previas por la crisis migratoria.

El PP de Murcia cede ante el chantaje de Vox. El presidente autonómico, Fernando López Miras, ha claudicado ante la imposición del líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, de sacar de los presupuestos de la región la partida reservada para los pisos de acogida de menores tutelados.

Pese a que el acuerdo original entre PP y Vox no incluía esos fondos, el Ejecutivo los había incluido en las cuentas anuales de cara a una futura adquisición de esas viviendas, algo que ha provocado el enfado de Abascal, que no ha tardado en amenazar a López Miras con dejarle en minoría en la Asamblea de Murcia.

"Si esto no es inmediatamente retirado, Murcia no tendrá presupuestos o tendrán que aprobarlos con el PSOE", ha dicho Abascal en su cuenta de X. Pero la amenaza de la ultraderecha no quedaba ahí. El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha ido más allá y ha pedido en que el Gobierno de Murcia devuelva a estos menores a sus países.

Hora y media ha tardado el PP en recoger el guante. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, ha reculado y ha anunciado que finalmente renunciaban a comprar esas viviendas. "La Comunidad revoca la orden por la que se contemplaba la adquisición de viviendas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. Rectificar es de sabios. No volverá a suceder", ha dicho en un breve comunicado difundido a través de sus redes sociales.

El PSOE denuncia la "sumisión total" del PP ante Vox

La cesión del PP, la enésima ante Vox en materia migratoria, no ha pasado desapercibida para el PSOE. Los socialistas murcianos aseguran que la de este martes no es una concesión más a la ultraderecha, y definen el episodio de hoy, con amenaza de Abascal incluida, como "sumisión total" de los de Génova ante Vox.

Una polémica que llega un año después del órdago que provocó la salida de la formación ultra de todos los gobiernos autonómicos debido a la crisis migratoria del verano de 2024 y el plan de reparto de menores entre las distintas comunidades autónomas.