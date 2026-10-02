Lluvias torrenciales en la costa mediterránea con alerta roja en Tarragona y Castellón

Los detalles La Confederación Hidrográfica del Ebro ha avisado de previsibles crecidas "súbitas y extraordinarias" en los barrancos cercanos a Tortosa (Tarragona) que vierten al Ebro, debido a una tormenta estacionaria que ha acumulado más de 100 mm de agua en la zona desde la noche del jueves.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la Situació 0 del Plan Especial de Inundaciones (PEI) y ha establecido alerta nivel naranja en la zona hidrológica de la Sénia-Baix Maestrat, en Castellón. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene un aviso rojo por lluvias intensas en Castellón y Tarragona. En Castellón, la lluvia ha alcanzado niveles torrenciales, causando cortes de tráfico y apagones. En localidades como Santa Magdalena de Polpís, se han registrado 90 litros/m² en menos de una hora. La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de crecidas súbitas en barrancos cercanos a Tortosa, Tarragona, debido a una tormenta estacionaria. Las autoridades instan a extremar precauciones en las áreas afectadas.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la Situació 0 del Pla Especial de Inundaciones (PEI) y ha establecido alerta nivel naranja en la zona hidrológica de la Sénia-Baix Maestrat, en la provincia de Castellón, según ha informado el 112 CV en su cuenta de X.

La declaración se produce minutos después de haber activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del PEI en la zona. El CCE ha notificado esta situación a los ayuntamientos afectados de la zona a los que se insta a que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones o Plan Territorial Municipal de Emergencias e intensifiquen la vigilancia de lechos y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activo un aviso rojo por intensidad de lluvia en zonas del litoral de Tarragona y del interior norte y litoral de Castellón hasta la primera mitad del viernes. Además, buena parte de Cataluña y Aragón se encuentran bajo avisos naranja y amarillo de AEMET, al igual que algunas zonas de Castilla-La Mancha.

Durante la tarde del jueves Emergencias también ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica del Bajo y Alto Túria y del Alto Júcar.

Según informa la Associació Valenciana de Meteorologia en su cuenta de X, en la madrugada de este viernes la lluvia está registrando una intensidad torrencial en el litoral-prelitoral de la provincia de Castellón, donde algunos pueblos se están quedando sin luz.

En municipios como Peñíscola, el consistorio informa que la Policía Local ha llevado a cabo los primeros cortes de viales y restricciones al tráfico en el Camino Perú o en la zona de aparcamiento frente al Palau de Congressos y solicita precaución.

En localidades como Santa Magdalena de Polpís en menos de una hora se han registrado 90 litros/metro cuadrado, 45 de ellos en 20 minutos, según Avamet. En varios municipios se han superado los 100 l/m2 y se han alcanzado de máxima los 154 l/m2 en Aín, en la Plana Baixa, con intensidad torrencial en muchos casos.

Tras Aín, en Eslida se han contabilizado 132 l/m2; 123 l/m2 en Corbera o 112 en Xodos. Ya en la provincia de València, municipios como Tavernes de la Valldigna (la Safor) ha rozado los 100 l/m2, con 96, mientras que Yátova (Hoya de Buñol) ha llegado a 93,2 y Alzira (la Ribera Alta), 90.

Desde las 06:00 horas hasta las 23:59 horas de este jueves el Centro de Coordinación de Emergencias ha contabilizado un total de 27 incidentes relacionados con el episodio de lluvias en las provincias de Valencia y Castellón, según el 112 CV.

Las localidades con incidentes han sido Tavernes de la Valldigna, Sueca, Cullera, Algemesí, Nàquera, Yátova, Alberic, Faura, Onda, Museros, Valencia capital, Castelló de la Plana y Novetlé, entre otros.

Las intervenciones más habituales han sido para vaciados de agua en calles y garajes, incidencias de circulación, daños en instalaciones eléctricas y de gas y desperfectos por fuertes ráfagas de viento.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha pedido en un mensaje en X mucha precaución en todo el litoral de la provincia de Castellón ya que al inicio de la madrugada se están intensificando "de forma significativa" las precipitaciones y están realizando achiques de agua en viviendas de Oropesa y Santa Magdalena de Polpís.

Crecidas "súbitas y extraordinarias" en Tarragona

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha avisado en la madrugada de este viernes de previsibles crecidas "súbitas y extraordinarias" en los barrancos cercanos a Tortosa (Tarragona) que vierten al Ebro, debido a una tormenta estacionaria que ha acumulado más de 100 mm de agua en la zona desde la noche del jueves.

Entre los barrancos expuestos se encuentran los de Galera, Pelós, Foies, Pixadors y Rocacorba, entre otros, ha detallado el Centro de Proceso de Cuenca del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro en su cuenta de X.

La célula convectiva estacionaria (una tormenta que se queda fija sobre un mismo punto de forma prolongada) lleva descargando agua sobre Tortosa desde las 22:30 horas de este jueves, ha abundado la fuente.

La CHE ha intensificado la vigilancia ante la previsión de lluvias intensas en distintos puntos de la cuenca y ha advertido de la posibilidad de que se produzcan estas crecidas súbitas en barrancos y cauces menores durante la madrugada y mañana del viernes.

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