El PSOE responde al "incomprensible" 'no' de Junts a los decretos de vivienda: "Ahora sí que se han retratado, pero de verdad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso

¿Qué han dicho? "Los que llevan días con la ensoñación de un solo decreto. Los que pretendían responsabilizar al PSOE. ¿Son conscientes ya de cuáles son las limitaciones?", asegura Óscar Puente en sus redes sociales.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, criticó la decisión de Junts per Catalunya de pedir la retirada de los decretos de vivienda, afirmando que "ahora sí que se han retratado". Puente expresó que, al no trocear el decreto, se eliminan dudas sobre el apoyo de Junts a medidas individuales. Además, destacó que la derecha votará en contra y recurrirá si los decretos son convalidados. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, comentó que "hay dos maneras de hacer política", refiriéndose a la decisión de Junts. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, consideró "incomprensible" la postura de Junts y pidió que rectifiquen, subrayando que bloquear medidas de vivienda es irresponsable. Junts, por unanimidad, decidió pedir la retirada de los decretos, argumentando que dificultarán el acceso a la vivienda para las familias de clase media y trabajadora.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha considerado esta noche, tras conocer la decisión de Junts per Catalunya de pedir la retirada de los decretos de vivienda o, de lo contrario, votará en contra de los mismos, que "ahora sí que se han retratado. Pero de verdad".

Así lo ha expresado Puente a través de X: "Si no se hubiese troceado el decreto habría cabido la duda de si Junts hubiera llegado a aprobar alguna medida por separado. Así no queda ninguna. Por tanto los que decían "un decreto y que se retraten" una vez más erraron. Ahora sí que se han retratado. Pero de verdad".

"Los que llevan días con la ensoñación de un solo decreto. Los que pretendían responsabilizar al PSOE. ¿Son conscientes ya de cuáles son las limitaciones?", ha añadido.

Así mismo, Puente, haciendo alusión a una noticia de 'El Norte de Castilla' en la que se informa de que Castilla y León recurrirá los decretos de vivienda si son convalidados por invasión de competencias, ha escrito: "La derecha votará no. Toda. Y si el resultado fuera sí lo recurrirán. ¿Hace falta hacer un croquis o se entiende ya?".

Por otra parte, y en la misma red social, la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha reaccionado a la decisión de Junts y ha comentado: "Hay dos maneras de hacer política: la de joderle la vida a la gente o la de poner soluciones que mejoren su vida. A los primeros no puede salirles gratis".

Illa ve "incomprensible" el 'no' de Junts a los decretos

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha calificado de "incomprensible e irresponsable" la decisión de Junts de votar en contra de los dos decretos de vivienda en el Congreso.

"Junts debe rectificar. No se puede decir que se defiende Cataluña mientras se bloquean medidas para garantizar el derecho a la vivienda", ha señalado Illa en un mensaje en la red social X. El presidente catalán ha agregado que "defender Cataluña es defender a su gente" y que Junts, PP y Vox "hacen exactamente lo contrario".

Junts per Catalunya pedirá al Gobierno retirar los dos decretos de vivienda antes de su votación este viernes por la mañana en el Congreso y si el Ejecutivo no lo hace, votará en contra de los dos, abocándolos al fracaso. Esta es la decisión que el partido tomó anoche "por unanimidad" en la Ejecutiva que reunió de forma telemática para fijar su posición sobre esta cuestión.

"Una norma que pretendía proteger el acceso a la vivienda acabará haciendo más difícil encontrar un piso, más difícil pagarlo y más difícil acceder a ello para las familias de clase media y trabajadora", señalan desde Junts sobre las dos normas aprobadas a raíz del desahucio de la anciana Maricarmen en Madrid.

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