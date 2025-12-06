Sánchez comparte su Spotify Wrapped y sorprende con su edad musical: "Madre mía, 83 años... pues lo llevo bastante bien"

Los detalles Tras asegurar que le "encanta la música", el presidente ha revelado en TikTok que sus géneros más escuchados han sido cool jazz, indie rock, electrónica, rock y art pop, algo que no le ha pillado por sorpresa.

Durante la última semana, miles de personas han compartido su Spotify Wrapped, un resumen de sus hábitos musicales en la plataforma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha sumado a esta tendencia y ha compartido su propio resumen en TikTok, donde ya ha recomendado libros y canciones. Sánchez, que afirma que le encanta la música, reveló que sus géneros más escuchados en 2025 fueron cool jazz, indie rock, electrónica, rock y art pop. Su Spotify Wrapped le otorgó una edad musical de 83 años, algo que tomó con humor. Entre sus artistas favoritos se encuentran Brad Mehldau y Extremoduro, destacando su predilección por Joan As Police Woman. Sánchez concluyó recomendando escuchar a esta artista.

Así, el socialista afirmaba sentirse reconocido con este resumen por parte de la plataforma, que le ha otorgado una edad musical de nada más y nada menos que 83 años: "Madre mía, 83 años... pues lo llevo bastante bien", bromeaba, mientras explicaba que este año ha escuchado 1.084 canciones: "Me parecen pocas", agregaba.

"De las cosas que más me han gustado ha sido la canción de 'The Dream' de Joan As Police Woman. Me encanta esta cantante. Pero no esperaba que fuera la primera", confiesa. Algunos de los álbumes que más ha escuchado el presidente han sido 'Lemons, Limes and Orchids', de Joan As Police Woman, 'Dan's Boogie', de Destroyer o 'Sable, Fable' de Bon Iver.

Entre sus top cinco artistas más escuchados se ha colado un grupo español de lo más mítico, dándole un toque más rock al resumen musical: Extremoduro. Eso sí, quien encabeza la lista es Brad Mehldau: "Me ha dado este año por escuchar mucho jazz".

"Este 2025 he escuchado buena música, bastante ecléctica y efectivamente la top no puede ser otra que Joan As Police Woman porque es una pedazo de artista que os recomiendo escuchéis", finaliza Sánchez lanzando esta recomendación a sus seguidores.

