Sánchez comparte su Spotify Wrapped y sorprende con su edad musical: "Madre mía, 83 años... pues lo llevo bastante bien"

Los detalles Tras asegurar que le "encanta la música", el presidente ha revelado en TikTok que sus géneros más escuchados han sido cool jazz, indie rock, electrónica, rock y art pop, algo que no le ha pillado por sorpresa.

Sánchez comparte su Spotify Wrapped en sus redes sociales.
Durante la última semana, miles de personas han compartido en sus redes sociales o con sus seres queridos su esperado Spotify Wrapped, un resumen de las canciones, grupos y géneros más escuchados en la plataforma con datos de lo más interesantes y reveladores. Quien se ha unido a esta moda, como no podía ser de otra forma, ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha presumido una vez más de sus gustos musicales y ha lanzado alguna recomendación a los oyentes.

"Me animo a compartir con vosotros mi Spotify Wrapped", comenzaba el jefe del Ejecutivo su publicación en TikTok, donde durante semanas ha lanzado recomendaciones de libros y canciones. Tras asegurar que le "encanta la música", Sánchez revela que sus géneros más escuchados este 2025 han sido cool jazz, indie rock, electrónica, rock y art pop, algo que no le ha pillado por sorpresa.

Así, el socialista afirmaba sentirse reconocido con este resumen por parte de la plataforma, que le ha otorgado una edad musical de nada más y nada menos que 83 años: "Madre mía, 83 años... pues lo llevo bastante bien", bromeaba, mientras explicaba que este año ha escuchado 1.084 canciones: "Me parecen pocas", agregaba.

"De las cosas que más me han gustado ha sido la canción de 'The Dream' de Joan As Police Woman. Me encanta esta cantante. Pero no esperaba que fuera la primera", confiesa. Algunos de los álbumes que más ha escuchado el presidente han sido 'Lemons, Limes and Orchids', de Joan As Police Woman, 'Dan's Boogie', de Destroyer o 'Sable, Fable' de Bon Iver.

Entre sus top cinco artistas más escuchados se ha colado un grupo español de lo más mítico, dándole un toque más rock al resumen musical: Extremoduro. Eso sí, quien encabeza la lista es Brad Mehldau: "Me ha dado este año por escuchar mucho jazz".

"Este 2025 he escuchado buena música, bastante ecléctica y efectivamente la top no puede ser otra que Joan As Police Woman porque es una pedazo de artista que os recomiendo escuchéis", finaliza Sánchez lanzando esta recomendación a sus seguidores.

