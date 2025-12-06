Pérez Llorca asegura que "está a punto de fijar una fecha" para mantener una reunión con Pedro Sánchez

¿Qué ha dicho? El nuevo president de la Generalitat Valenciana ha aseverado que ya hay "contactos" con Moncloa para buscar una "coordinación" con el Ejecutivo para la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA.

Juanfran Pérez Llorca está hablando con Moncloa para poder cerrar un encuentro con Pedro Sánchez próximamente. Así lo ha desvelado el nuevo president valenciano, que ha desvelado que están "a punto de fijar una fecha para una reunión".

En unas declaraciones a los medios de comunicación en el acto de celebración del Día de la Constitución, Pérez Llorca ha reconocido a los periodistas que ha habido un "contacto" entre el Ejecutivo y el Palau para concertar dicho cara a cara y que se está "a punto de fijar una fecha para una reunión".

Para el president, esto es una muestra de que está buscando "coordinación" con el Gobierno para la reconstrucción, una conversación a la que ha comparado con "ese diálogo y ese entendimiento que tuvieron los españoles" a la hora de elaborar la Constitución.

Según Pérez Llorca, es lo que ahora "demanda" la sociedad ya que la gente está "cansada de crispación, de peleas, de falta de entendimiento". Por ello, también dice estar intentando "recuperar puentes" y "vías de comunicación" con afectados y familiares de las víctimas de la DANA para conseguir "estar a la altura de los lo que ellos merecen" y, sobre todo, "trabajar en una reconstrucción física, pero también moral".

"El PP ha pasado página"

No obstante, el president valenciano no ha hecho ninguna valoración de los mensajes conocidos este viernes que se produjeron entre Carlos Mazón y Salomé Pradas el día de la DANA. Eso sí, el que sí se ha manifestado ha sido el presidente 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

Para el líder 'popular', el PP "ha pasado página definitiva" en la Generalitat Valenciana tras la salida de Carlos Mazón. Un expresident del que ha señalado que ha dicho "aquello que considera que es verdad" y que ya ha asumido "sus responsabilidades políticas al máximo nivel".

"Nada más que añadir", ha concluido Feijóo en una declaración arropada por todos sus barones presentes en el acto del Día de la Constitución, entre los que se encontraba el propio Pérez Llorca.

