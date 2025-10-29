El exgerente del PSOE niega el uso de billetes de más de 50 euros aunque admite que no comprobaban todos los tickets de Koldo y Ábalos

Los detalles Según fuentes presentes en la declaración, tanto Celia Rodríguez como Moreno han dicho que el partido nunca pagaba con billetes de 100, 200 o 500 y que todos los gastos que abonaron a Ábalos, Koldo y Cerdán, hasta un millón de euros entre 2017 y 2024, provenían de la cuenta oficial del partido.

El exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y la trabajadora Celia Rodríguez negaron ante el Tribunal Supremo el uso de billetes de más de 50 euros para pagar gastos del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, aunque admitieron no verificar todos los tickets. Ambos declararon como testigos, afirmando que los pagos hasta un millón de euros entre 2017 y 2024 provenían de la cuenta oficial del partido. Moreno explicó que las entregas no individualizadas eran para la Secretaría de Organización y que desde 2020 se redujeron los pagos en efectivo. Celia detalló que los pagos eran recogidos por Koldo o Patricia Uriz, exmujer de Ábalos.

Celia Rodríguez era la secretaria adscrita a la Secretaría de Organización del PSOE que entregaba los sobres con dinero en metálico y que se quejaba en las conversaciones con Koldo García de tener demasiado dinero en el cajón. Y el exgerente se trata Mariano Moreno. Ambos han declarado ante el Supremo como testigos y sin abogado. Una declaración en la que no les han preguntado por la existencia de una caja B ni si el descontrol en los gastos provocó la salida de Ábalos del PSOE.

Sobre los descuadres los han explicado diciendo que Koldo se llevaba su dinero y el del resto de miembros de la secretaria de organización del PSOE. Los dos testigos han dicho que no comprobaban mucho los tickets, aunque si lo pedían Abalos y Koldo los aceptaban.

En su declaración de más de una hora, Moreno ha asegurado que las entregas que aparecían en las conversaciones de Koldo y no en la contabilidad oficial eran porque no estaban individualizadas y eran para la Secretaría de Organización.

Además, ha insistido en que siempre manejaron billetes de 50 o más pequeños, procedentes de la cuenta oficial del partido del BBVA y que estos eran pagos por comidas, hoteles o viajes. Moreno también ha dicho que desde 2020 fueron reduciendo los pagos en efectivo. Aunque ha confirmado que algunos miembros de la Ejecutiva Federal también cobraban los gastos en efectivo.

Por su parte, Celia ha explicado que los altos cargos mandaban a alguien a recoger los pagos y en el caso de Ábalos eran Koldo o su exmujer, Patricia Uriz. Ábalos, en cambio, nunca iba.

