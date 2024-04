El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha comenzado su gira por Europa para apuntalar el reconocimiento del Estado palestino y dar pasos en favor de la solución al conflicto en Oriente Medio. Este viernes, tras la reunión con el primer ministro de la República de Irlanda, Simon Harris, Sánchez no ha querido confirmar cuándo se reconocerá el Estado, pero ha hecho hincapié en que "quedarse parados solo traerá más muertos".

El primer ministro irlandés ha confirmado que "irán de la mano" con Sánchez para reconocer los dos Estados y que pretenden "avanzar con el mayor número de aliados". Aun así, el primer ministro ha insistido en que "la estampa está lejos de la paz" y ha exigido "la liberación de rehenes". "No hay palabras para describir situación humanitaria. Los corredores ayudan pero no son suficientes. Queremos alto el fuego inmediato. Gaza ya ha sufrido demasiado", ha comentado Simon Harris durante la comparecencia.

Por su parte, Sánchez ha confirmado que España e Irlanda están "comprometidos" y tienen "visiones afines" de cara al conflicto palestino-israelí. Así, el presidente del Gobierno ha agradecido el apoyo de Irlanda y ha destacado su "postura valiente". "Necesitamos líderes comprometidos", ha continuado Sánchez, quien ha lamentado "la situación terrible" que se vive en Gaza. "No hay signos de mejora. Puede complicarse, por eso debemos involucrarnos. Mirar a otro lado nos parece inaceptable", ha añadido.

Durante la comparecencia, el socialista ha insistido en que "no podemos ayudar a Palestina si no se le reconoce". Tras las preguntas de los medios de comunicación, Sánchez se ha negado a dar una fecha en la que se reconozca al Estado palestino, aunque hace unas semanas confirmó que lo harían antes de verano. "No sabemos fases y tiempos. El camino se hace al andar. Quedarse parados solo traerá más muertos", ha asegurado el presidente.

Gira por Europa

Desde este viernes, Sánchez recorrerá Noruega, Irlanda, Eslovenia y Bélgica para entrevistarse con sus respectivos primeros ministros en el arranque de una nueva gira europea que continuará la semana próxima con la que pretende recabar todo el apoyo posible al reconocimiento de Palestina como Estado.

Además de buscar respaldo al reconocimiento del Estado palestino, el jefe del Ejecutivo quiere compartir con los líderes europeos su "preocupación" por la situación en Gaza y el "desastre humanitario" que sufre su población debido a los ataques de Israel en un conflicto que según la ministra ha entrado en una fase "decisiva".